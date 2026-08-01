ТОП-10 негибридных кроссоверов с самым лучшим расходом топлива 01.08.2026, 00:01 — Технологии&Авто

Toyota Corolla Cross

Рост расходов на содержание автомобиля заставляет водителей более тщательно оценивать топливную экономичность при выборе новой машины. Гибридные системы являются самым популярным решением этой проблемы, однако они существенно удорожают первоначальную стоимость авто и усложняют дальнейшее обслуживание. К счастью, современные традиционные бензиновые моторы способны демонстрировать не менее достойные результаты. Специалисты составили рейтинг из десяти наиболее экономичных кроссоверов без электрических помощников.

Об этом пишет Car Buzz.

Японские лидеры

Победителем рейтинга стал Toyota Corolla Cross с 2-литровым атмосферником на 169 л. с. Модель расходует 7,6 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе, обеспечивая среднее потребление топлива на уровне 7,3 л/100 км.

Серебро рейтинга досталось Nissan Rogue с турбированным 3-цилиндровым двигателем 1,5 VC-Turbo на 201 л.с., который расходует 8,1 л/100 км в городском цикле и 6,5 л/100 км на трассе.

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Четвертую строчку в общем зачете получил Nissan Kicks с 2-литровым мотором на 141 л.с. Его показатели составляют 8,4 л/100 км в городе и 6,7 л/100 км за городом.

Легендарная Honda CR-V занимает восьмую строчку с турбомотором 1,5 л на 190 л.с. Он потребляет 8,4 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе.

Девятое место удержал Honda HR-V с 2-литровым атмосферником на 158 л. с. Переднеприводный кроссовер показывает 9 л/100 км в городе и 7,4 л/100 км на трассе.

Американская классика

На шестой позиции оказался компактный Chevrolet Trailblazer с турбированным трехцилиндровым двигателем 1,3 л на 155 л.с. В паре с 9-ступенчатым автоматом авто показывает 8,1 л/100 км в городском цикле и 7,1 л/100 км на автобане, имея среднее потребление 7,6 л/100 км.

Десятое место занимает Chevrolet Equinox с турбированным мотором 1,5 л мощностью 175 л.с. Переднеприводная версия потребляет 9 л/100 км в городе и 8,1 л/100 км на трассе, обеспечивая средний показатель 8,7 л/100 км.

Альтернативы

Третье место завоевал немецкий Volkswagen Taos с турбированным мотором 1,5 л на 174 л.с. Кроссовер показывает 8,4 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на трассе. На одном баке машина способна преодолеть около 658 км, сочетая хорошую динамику в экономии топлива.

На пятой позиции расположился Hyundai Kona с 2-литровым атмосферным двигателем на 147 л. с. С системой автоматического отключения двигателя на остановках авто тратит 8,1 л/100 км в городском режиме и 6,9 л/100 км на трассе.

Седьмое место получил обновленный Kia Seltos с 2-литровым мотором также на 147 л. с. Машина потребляет 8,4 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе.

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