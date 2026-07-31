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ЕС планирует построить до семи гигафабрик искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Инициатива предусматривает до 10 млрд евро финансирования со стороны ЕС
Инициатива предусматривает до 10 млрд евро финансирования со стороны ЕС
Европейский Союз 30 июля объявил конкурс на создание семи гигафабрик искусственного интеллекта, стремясь усилить технологическую независимость Европы и укрепить ее позиции в сфере развития ИИ.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Инициатива предусматривает до 10 млрд евро финансирования со стороны ЕС и государств-членов и должна привлечь не менее 20 млрд евро частных инвестиций.

Для кого будут доступны новые мощности

Ожидается, что новые гигафабрики обеспечат значительное увеличение вычислительных мощностей для разработки искусственного интеллекта, предоставят стартапам, компаниям, малому и среднему бизнесу, научным учреждениям и государственным органам доступ к инфраструктуре для создания и обучения современным моделям ИИ.

Что будут представлять собой гигафабрики

Речь идет о крупных центрах обработки данных, оснащенных современными процессорами, программным обеспечением, облачными сервисами и высокоскоростными сетями.
Вместе с сетью из 19 уже созданных в Европе ИИ-фабрик они должны укрепить технологическую независимость и конкурентоспособность ЕС.
В Еврокомиссии отмечают, что такая инфраструктура позволит разрабатывать передовые системы искусственного интеллекта на территории ЕС в соответствии с европейскими требованиями по защите данных, безопасности и этическим стандартам.
Гигафабрики искусственного интеллекта могут находиться как в одной стране ЕС, так и в нескольких государствах-членах с использованием распределенной вычислительной инфраструктуры.
Проекты будут отбираться на конкурсной основе.
Совместное европейское предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU) вместе с государствами-членами будет закупать вычислительные ресурсы у гигафабрик-победителей. На данный момент к сделке по совместным закупкам присоединились 18 стран ЕС.
По материалам:
Укрінформ
ЕСИИ
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