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Топливный кризис подстегнул мировые продажи электромобилей до рекордного уровня

Технологии&Авто
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Топливный кризис подстегнул мировые продажи электромобилей до рекордного уровня
Топливный кризис подстегнул мировые продажи электромобилей до рекордного уровня
Продажи электрических и гибридных автомобилей достигают новых высот по всему миру на фоне роста стоимости топлива. Во втором квартале 2026 года были зафиксированы рекордные показатели более чем в 50 странах.
Об этом сообщает Engadget.
Согласно отчету International Energy Agency (IEA), продажи электромобилей и гибридов выросли на 4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и на 35% по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что до конца года они будут отвечать за 29% всех глобальных продаж.

Причины роста продаж

В качестве причины IEA называет топливный кризис, вызванный войной между США и Ираном.
«На автомобильный транспорт приходится почти половина мирового потребления нефти, что делает этот сектор особенно уязвимым к скачкам цен на топливо и перебоям в поставках», — пишет IEA.
Скачок популярности электрических автомобилей произошел на фоне общего падения поставок индустрии из-за более низких продаж на двух главных рынках — в США и Китае. В то же время в других странах ситуация иная — продажи в Индии, Бразилии, Австралии и Корее достигли новых высот в первой половине 2026 года.
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Рост произошел и на европейских рынках, в частности, в Великобритании, где количество регистраций электрических автомобилей увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. На электромобили и гибриды в целом пришлось 36% общего количества регистраций авто в государстве.
Несмотря на падение поставок в Китае, местные производители, напротив, в выигрыше. Компании типа BYD начали выходить на новые рынки как в Европе, так и в других регионах. IEA отмечает, что доля электромобилей в экспорте автомобилей из Китая возросла с 35% до 45%. В то же время производство продолжает опережать продажи.
По материалам:
mezha.media
ЭлектромобилиАвто
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