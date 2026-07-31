Топливный кризис подстегнул мировые продажи электромобилей до рекордного уровня Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

Топливный кризис подстегнул мировые продажи электромобилей до рекордного уровня

Продажи электрических и гибридных автомобилей достигают новых высот по всему миру на фоне роста стоимости топлива. Во втором квартале 2026 года были зафиксированы рекордные показатели более чем в 50 странах.

Об этом сообщает Engadget.

Согласно отчету International Energy Agency (IEA), продажи электромобилей и гибридов выросли на 4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и на 35% по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что до конца года они будут отвечать за 29% всех глобальных продаж.

Причины роста продаж

В качестве причины IEA называет топливный кризис, вызванный войной между США и Ираном.

«На автомобильный транспорт приходится почти половина мирового потребления нефти, что делает этот сектор особенно уязвимым к скачкам цен на топливо и перебоям в поставках», — пишет IEA.

Скачок популярности электрических автомобилей произошел на фоне общего падения поставок индустрии из-за более низких продаж на двух главных рынках — в США и Китае. В то же время в других странах ситуация иная — продажи в Индии, Бразилии, Австралии и Корее достигли новых высот в первой половине 2026 года.

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Рост произошел и на европейских рынках, в частности, в Великобритании, где количество регистраций электрических автомобилей увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. На электромобили и гибриды в целом пришлось 36% общего количества регистраций авто в государстве.

Несмотря на падение поставок в Китае, местные производители, напротив, в выигрыше. Компании типа BYD начали выходить на новые рынки как в Европе, так и в других регионах. IEA отмечает, что доля электромобилей в экспорте автомобилей из Китая возросла с 35% до 45%. В то же время производство продолжает опережать продажи.

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