0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей — причины (модели)

Технологии&Авто
20
Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей — причины (модели)
Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей — причины (модели)
Mercedes-Benz объявил об отзыве 310 667 автомобилей в США из-за дефекта микропереключателя в замке водительской двери.
Неисправность может привести к тому, что автомобиль не активирует автоматическую парковку или электронный стояночный тормоз после открытия двери, из-за чего машина рискует самовольно покатиться.
Причиной послужила производственная ошибка поставщика. По данным компании, корпус микропереключателя в отдельных автомобилях может пропускать влагу. С течением времени это приводит к коррозии контактов и выходу переключателя из строя.
Несмотря на неисправность, дверь продолжает нормально отпираться и запираться. Проблема заключается в том, что автомобиль может не определить момент открытия водительской двери. В таком случае связанные с этим действием системы безопасности, в частности Auto-Park или электронный стояночный тормоз, могут не сработать автоматически.
Первые жалобы Mercedes стал получать в 2021—2024 годах. Владельцы сообщали, что после выхода из автомобиля не выключалось радио или освещение салона. В ходе расследования компания установила, что причина проникновения влаги в микропереключатель, а риск возникновения дефекта возрастает в условиях высокой влажности, жары и конденсата.
Под отзыв попали многочисленные модели Mercedes-Benz разных лет выпуска, среди которых:
  • A-Class (2019−2022)
  • CLA (2020−2021)
  • C-Class (2022−2023)
  • CLE (2024)
  • GLA (2020−2026)
  • GLB (2020−2026)
  • GLC (2023−2024)
Наибольшую долю отозванных автомобилей составляют кроссоверы GLB 250 4Matic (71 696 авто) и GLB 250 с передним приводом (56 879 машин). В то же время под кампанию попало только одно купе Mercedes-AMG CLE 53 2024 года.
Mercedes сообщает, что в США не зафиксировано ни одного случая самопроизвольного движения автомобиля из-за этого дефекта, хотя подобные инциденты случались в других странах. В общей сложности компания зарегистрировала 176 обращений американских владельцев, которые в основном касались некорректной работы вспомогательных функций.
Для устранения неисправности дилеры бесплатно заменят замок водительской двери. В Mercedes отмечают, что автомобили, выпущенные после 20 мая 2026 года, уже получили модернизированные компоненты.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems