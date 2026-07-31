Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей — причины (модели) Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей — причины (модели)

Mercedes-Benz объявил об отзыве 310 667 автомобилей в США из-за дефекта микропереключателя в замке водительской двери.

Неисправность может привести к тому, что автомобиль не активирует автоматическую парковку или электронный стояночный тормоз после открытия двери, из-за чего машина рискует самовольно покатиться.

Причиной послужила производственная ошибка поставщика. По данным компании, корпус микропереключателя в отдельных автомобилях может пропускать влагу. С течением времени это приводит к коррозии контактов и выходу переключателя из строя.

Несмотря на неисправность, дверь продолжает нормально отпираться и запираться. Проблема заключается в том, что автомобиль может не определить момент открытия водительской двери. В таком случае связанные с этим действием системы безопасности, в частности Auto-Park или электронный стояночный тормоз, могут не сработать автоматически.

Первые жалобы Mercedes стал получать в 2021—2024 годах. Владельцы сообщали, что после выхода из автомобиля не выключалось радио или освещение салона. В ходе расследования компания установила, что причина проникновения влаги в микропереключатель, а риск возникновения дефекта возрастает в условиях высокой влажности, жары и конденсата.

Под отзыв попали многочисленные модели Mercedes-Benz разных лет выпуска, среди которых:

A-Class (2019−2022)

CLA (2020−2021)

C-Class (2022−2023)

CLE (2024)

GLA (2020−2026)

GLB (2020−2026)

GLC (2023−2024)

Наибольшую долю отозванных автомобилей составляют кроссоверы GLB 250 4Matic (71 696 авто) и GLB 250 с передним приводом (56 879 машин). В то же время под кампанию попало только одно купе Mercedes-AMG CLE 53 2024 года.

Mercedes сообщает, что в США не зафиксировано ни одного случая самопроизвольного движения автомобиля из-за этого дефекта, хотя подобные инциденты случались в других странах. В общей сложности компания зарегистрировала 176 обращений американских владельцев, которые в основном касались некорректной работы вспомогательных функций.

Для устранения неисправности дилеры бесплатно заменят замок водительской двери. В Mercedes отмечают, что автомобили, выпущенные после 20 мая 2026 года, уже получили модернизированные компоненты.

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