xAI открыла ранний доступ к Build Mode для создания сайтов и приложений Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Grok научился создавать и сразу публиковать сайты, приложения и игры по текстовому описанию

Компания xAI открыла ранний доступ к Build Mode — новому режиму Grok, позволяющему создавать сайты, приложения, игры и интерактивные дашборды с помощью текстовых запросов.

Пользователю достаточно описать идею, после чего чат-бот генерирует код, показывает готовый результат и позволяет опубликовать его в интернете.

Как работает Build Mode

Build Mode работает без настройки среды разработки или ручного написания кода. После создания первой версии проекта, его можно дорабатывать обычными сообщениями: менять дизайн, добавлять новые функции, исправлять ошибки или полностью перестраивать логику приложения.

Какие проекты можно создавать

Новый режим позволяет создавать лендинги, портфолио, калькуляторы, планировщики, трекеры, интерактивные панели, простые игры и даже трехмерные миры. Поддерживаются коннекторы к внешним сервисам, что позволяет автоматически подтягивать данные и строить графики или дашборды, которые обновляются в режиме реального времени.

Одной из основных особенностей стала возможность мгновенной публикации. После завершения работы Grok может развернуть проект по ссылке на домене grok. me, а при необходимости пользователь может подключить свой домен. Сгенерированный код также доступен для дальнейшего ручного редактирования.

Кто может воспользоваться новой функцией

Новый режим доступен в веб-версии Grok, а также в приложениях для iOS и Android. Пока он работает в режиме ранней беты и открыт только для пользователей тарифа SuperGrok Heavy. В первые три месяца подписка стоит $100 в месяц, после чего ее стоимость вырастет до $300.

В xAI отмечают, что это продолжение развития Grok Build, которое компания представила еще в мае в качестве AI-агента для программирования. Тогда он работал только через командную строку. Теперь весь процесс — от генерации кода до просмотра результата и публикации — перенесен непосредственно в интерфейс чат-бота.

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