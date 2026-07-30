Топ-5 подержанных авто с надежными АКПП
Гидромеханические автоматы некоторых Toyota, Lexus, Mazda и Mitsubishi могут пройти более 300 тысяч км без серьезного вмешательства.
Высокий ресурс зависит от регулярного обслуживания и своевременного обновления трансмиссионной жидкости. Об этом пишет Autoportal.
1. Toyota Camry с коробками U760E и UB80
Camry XV50 2011−2017 годов с двигателем 2,5 л оснащали шестиступенчатым автоматом U760E. Следующее поколение XV70, представленное в 2017 году, получило восьмиступенчатую трансмиссию Aisin UB80, которая также имеет обозначение AWF8G30.
2. Toyota RAV4 с трансмиссиями Aisin
На RAV4 четвертого поколения CA40 2012−2018 годов устанавливали шестиступенчатую АКПП U760E. Бензиновый кроссовер XA50 с 2,5-литровым мотором комплектуется восьмиступенчатой коробкой UB80E производства Aisin.
3. Lexus RX 350 с усиленным автоматом
Рестайлинговый Lexus RX AL10 2012−2015 годов и модель AL20 2015−2022 годов вошли в рейтинг в версиях RX 350. Кроссоверы с атмосферным V6 оснащали усиленными восьмиступенчатыми автоматами Aisin серии UA80E.
4. Mazda 6 с коробкой SkyActiv-Drive
Mazda 6 поколения GJ/GL выпускали с 2012 по 2024 год. Атмосферные модификации с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л получили шестиступенчатую АКПП FW6A-EL. На более мощных турбированных версиях использовали усиленную коробку GW6A-EL.
5. Mitsubishi Outlander с автоматом TF-80SC
Самыми стойкими к нагрузкам названы Outlander с 3,0-литровым V6. Модели XL 2006−2012 годов и GF 2012−2021 годов оснащали шестиступенчатой коробкой Aisin TF-80SC с индексами F6AJA или W6AJA.
Автоматы Aisin и Mazda загрязняют смазку фрикционной пылью из-за ранней блокировки гидротрансформатора. Отложения могут повредить гидроблок и соленоиды. Резкие старты также ускоряют износ коробки U660E на Toyota Camry 3.5 2006−2017 годов.
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