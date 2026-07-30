Baidu и Lyft начали испытания роботакси в Лондоне 30.07.2026, 01:20 — Технологии&Авто

После запуска для клиентов будут доступны как традиционные такси с живым водителем, так и роботокси.

Китайская Baidu запускает пилотные испытания своего роботакси в Лондоне в сотрудничестве с Lyft и его подразделением Freenow, которое компания купила за $200 млн. Сейчас в автомобилях Apollo Go RT6 также будут ездить операторы безопасности.

Об этом сообщает TechCrunch.

Ожидается, что Baidu начнет предлагать первые поездки в роботакси для публики в 2027 году, а сам сервис будет доступен через Freenow by Lyft. Точные сроки пока неизвестны, поскольку запуск будет зависеть от одобрения регуляторных органов.

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После запуска для клиентов будут доступны как традиционные такси с живым водителем, так и роботакси.

«Как платформа с глубокими корнями в сфере такси, нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы автономные технологии поддерживали профессиональных водителей, обеспечивающих движение Лондона», — заявил Томас Циммерманн, генеральный директор Freenow by Lyft.

Напомним, что Baidu объявила о сотрудничестве с Lyft в конце 2025 года. Тогда же китайская компания заключила такое же соглашение с Uber, которое планирует выделить более $10 млрд на закупку автономных автомобилей.

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