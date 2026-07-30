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Baidu и Lyft начали испытания роботакси в Лондоне

Технологии&Авто
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После запуска для клиентов будут доступны как традиционные такси с живым водителем, так и роботокси.
После запуска для клиентов будут доступны как традиционные такси с живым водителем, так и роботокси.
Китайская Baidu запускает пилотные испытания своего роботакси в Лондоне в сотрудничестве с Lyft и его подразделением Freenow, которое компания купила за $200 млн. Сейчас в автомобилях Apollo Go RT6 также будут ездить операторы безопасности.
Об этом сообщает TechCrunch.
Ожидается, что Baidu начнет предлагать первые поездки в роботакси для публики в 2027 году, а сам сервис будет доступен через Freenow by Lyft. Точные сроки пока неизвестны, поскольку запуск будет зависеть от одобрения регуляторных органов.
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После запуска для клиентов будут доступны как традиционные такси с живым водителем, так и роботакси.
«Как платформа с глубокими корнями в сфере такси, нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы автономные технологии поддерживали профессиональных водителей, обеспечивающих движение Лондона», — заявил Томас Циммерманн, генеральный директор Freenow by Lyft.
Напомним, что Baidu объявила о сотрудничестве с Lyft в конце 2025 года. Тогда же китайская компания заключила такое же соглашение с Uber, которое планирует выделить более $10 млрд на закупку автономных автомобилей.
По материалам:
mezha.media
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