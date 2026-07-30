У какого смартфона самая лучшая камера в 2026 году
Специалисты лаборатории DxOMark, которая составляет рейтинги смартфонов, обновили рейтинг мобильных устройств с лучшими камерами в июле 2026 года. Компания использует профессиональное решение DxOMark Analyzer, которое измеряет резкость, шум, динамический диапазон, цветопередачу и работу автофокуса.
Кто попал в рейтинг
Первое место в рейтинге камерофонов занимает Huawei Pura 80 Ultra, набравший 175 баллов. Устройство отлично подходит для различных условий съемки благодаря большому 1-дюймовому сенсору, выдвижной оптике и уникальной системе из двух перископов с оптическим зумом до 10x.
Vivo X300 Ultra занял второе место в сводном рейтинге, уступив лидеру 5 баллов. Главная особенность смартфона — две камеры с сенсорами по 200 Мп. Также пользователи могут подключить дополнительный телеобъектив, превратив смартфон в нечто вроде полноценной камеры. Замыкает тройку лидеров OPPO Find X9 Ultra со 170 баллами.
Топовый iPhone 17 Pro занял 6 место в глобальном рейтинге мобильной фотографии. Хотя его камера стала лучше по сравнению с 16 Pro, эксперты отметили заметный уровень шума во время съемки в помещении и слабом освещении, а также потерю детализации на средних уровнях зума.
Также специалисты советуют обратить внимание на Vivo X200 Ultra, Oppo Find X9, Xiaomi 17 Ultra и Honor Magic 8 Pro, если вы ищете устройство с лучшими фотовозможностями на рынке.
По слухам, Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro. Главной «фишкой» должна стать основная камера со сменной диафрагмой, заметно улучшающая качество снимков в условиях слабого освещения.
Тем временем Android-производители готовят смартфоны с передней камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone.
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