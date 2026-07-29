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В Греции штрафы за превышение скорости до 2000 евро: за что можно получить

Технологии&Авто
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В Греции штрафы за превышение скорости до 2000 евро: за что можно получить
В Греции штрафы за превышение скорости до 2000 евро: за что можно получить
Водителям в Греции рекомендуют соблюдать ограничения скорости, поскольку за их нарушение можно получить огромные штрафы.
Об этом пишет Libertatea.

Штрафы

Новый греческий Кодекс дорожного движения предусматривает суровые санкции за превышение установленных ограничений. В частности, за движение со скоростью более 200 км/ч предусмотрен штраф в размере 2000 евро и лишение водительских прав на один год.
В Греции новый Кодекс дорожного движения предусматривает более серьезные административные санкции в зависимости от тяжести нарушения. При превышении допустимой скорости на 20 км/ч налагается штраф в размере 150 евро.
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Если скорость превышает допустимую на 20−30 км/ч, штраф остается в размере 150 евро, но к нему прилагается приостановка действия водительского удостоверения на 20 дней.
При превышении скорости в Греции на 30−50 км/ч водитель рискует получить штраф в размере 350 евро, а водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства изымаются на 30 дней.
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Кроме того, за превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 700 евро, а водительские права изымаются на 60 дней.
По материалам:
Finance.ua
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