Suzuki показала кроссовер дешевле $8000 30.07.2026, 00:39 — Технологии&Авто

Suzuki показала кроссовер дешевле $8000

Японская компания Suzuki представила обновленный компактный кроссовер Brezza. Модель получила более современное оснащение, экономичные гибридные силовые установки и новую версию Turbo.

Об этом сообщили на официальном сайте бренда.

Suzuki Brezza второго поколения выпускается с 2022 года на предприятии Maruti Suzuki в Индии. Компактный кроссовер длиной около четырех метров позиционируется как более доступная альтернатива Suzuki Vitara.

После рестайлинга автомобиль получил обновленные бамперы, измененные противотуманные фары, а также новую молодежную модификацию Turbo с более агрессивным пластиковым обвесом и красными декоративными элементами.

В салоне улучшили отделку и модернизировали блок управления климатической системой. В дорогих комплектациях появился увеличенный 10,1-дюймовый дисплей, вентиляция передних сидений, система мониторинга слепых зон, аудиосистема Arkamys, панорамная крыша, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка смартфона.

На индийском рынке цены на кроссовер Suzuki Brezza стартуют от 740 тыс. рупий (около 7700 долларов).

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