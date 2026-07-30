Suzuki показала кроссовер дешевле $8000

Suzuki Brezza второго поколения выпускается с 2022 года на предприятии Maruti Suzuki в Индии. Компактный кроссовер длиной около четырех метров позиционируется как более доступная альтернатива Suzuki Vitara.
После рестайлинга автомобиль получил обновленные бамперы, измененные противотуманные фары, а также новую молодежную модификацию Turbo с более агрессивным пластиковым обвесом и красными декоративными элементами.
В салоне улучшили отделку и модернизировали блок управления климатической системой. В дорогих комплектациях появился увеличенный 10,1-дюймовый дисплей, вентиляция передних сидений, система мониторинга слепых зон, аудиосистема Arkamys, панорамная крыша, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка смартфона.
На индийском рынке цены на кроссовер Suzuki Brezza стартуют от 740 тыс. рупий (около 7700 долларов).