Что нужно проверить водителям в летнюю жару Сегодня 05:42 — Технологии&Авто

Что нужно проверить водителям в летнюю жару

Летний зной — серьезное испытание не только для водителей, но и автомобилей. Высокие температуры влияют на работу двигателя, состояние аккумулятора, шин и системы кондиционирования.

Если перед поездкой не уделить внимание базовому обслуживанию, отпуск может закончиться перегревом двигателя или даже полной остановкой автомобиля.

Система охлаждения двигателя — самая важная в период жары. Перед долгой поездкой следует проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости, осмотреть патрубки и соединения, а также убедиться в исправности термостата. Если антифриз не меняли около двух лет, его рекомендуют обновить, а повреждения радиатора или шлангов следует устранить до выезда.

Многие водители ошибочно полагают, что аккумулятор страдает только зимой. На самом деле жара также сокращает ресурс батареи и может привести к саморазряду, особенно в современных автомобилях с большим количеством электроники. Если машина будет несколько недель стоять без движения, есть риск, что двигатель не удастся запустить без посторонней помощи.

Высокие температуры отрицательно влияют и на шины. Наибольшую опасность представляет неправильное давление, особенно когда автомобиль загружен багажом и пассажирами. Недостаточное или чрезмерное давление ухудшает управляемость, увеличивает расход горючего, удлиняет тормозной путь и повышает риск повреждения шин, поэтому летом их советуют проверять чаще.

Перед отпуском следует также проверить работу кондиционера. При необходимости следует дозаправить или заменить хладагент, очистить систему и установить новый салонный фильтр. Это особенно важно, если в автомобиле часто ездят дети или пожилые люди, для которых качество воздуха в салоне имеет большое значение.

Кроме технического обслуживания, в жару следует по возможности оставлять автомобиль в тени и использовать солнцезащитные экраны для лобового стекла или приборной панели. Такие простые меры уменьшают нагрев салона, защищают пластиковые элементы от деформации и делают посадку в автомобиль значительно более комфортной после длительной стоянки.

MMR По материалам:

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