Финляндия прекращает обслуживание интернет-кабеля рф, через который идет 70% трафика Сегодня 07:24 — Технологии&Авто

Через Финляндию проходит около 60-70% зарубежного интернет-трафика рф

Финляндия с 2027 года прекратит обслуживать часть опор линий электропередачи, по которым проложены опто-волоконные линии связи в россию. По этим маршрутам могут проходить до 30% всех линий связи между двумя странами, поэтому российским операторам придется переводить международный интернет-трафик на альтернативные каналы.

Об этом сообщает Мoscowtimes.

Опто-волоконные линии демонтируют

По данным издания, финская энергетическая компания Fingrid уже предупредила российских операторов связи о предстоящем прекращении обслуживания опор.

Один из собеседников издания утверждает, что опто-волоконные линии на этих опорах планируют демонтировать, а сами конструкции разобрать.

Причиной стало прекращение передачи электроэнергии между россией и Финляндией после 2022 года. В результате содержать инфраструктуру только для телекоммуникационных операторов стало экономически невыгодно.

Финское направление остается важным для международного интернет-трафика россии. По оценке одного из источников «Коммерсанта», после 2022 года через Финляндию проходит около 60−70% зарубежного интернет-трафика рф.

В то же время, непосредственно через опоры ЛЭП, которые планируют вывести из эксплуатации, может проходить до 30% всех линий связи между россией и Финляндией.

российские операторы ведут переговоры с финскими компаниями

российские операторы уже ведут переговоры с финскими телекоммуникационными компаниями об альтернативных маршрутах. Часть операторов также имеет резервные каналы через другие страны.

Для европейской части россии финский маршрут не единственный. Международный трафик может также проходить через беларусь, страны Балтии и подводные кабельные системы Балтийского моря.

Діло По материалам:

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