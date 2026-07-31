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Цукерберг прогнозирует эру персональных ИИ-агентов уже через 5 лет

Технологии&Авто
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг заявил, что через пять лет миллиарды людей будут иметь персональных ИИ-агентов. Они будут работать через WhatsApp, а Meta уже тратит миллиарды долларов на развитие этой технологии.
Об этом пишет Tech Crunсh.

Что будут делать персональные ИИ-агенты

По прогнозам Цукерберга, в ближайшие пять лет миллиарды людей будут иметь собственных персональных ИИ-агентов, которые будут работать на них 24/7.
Эти умные помощники будут помогать в самых разных областях, от управления финансами и здоровьем до решения бытовых вопросов и даже улучшения межличностных отношений.
Главной площадкой для общения с этими агентами станут мессенджеры компании, в том числе WhatsApp.

Meta тратит миллиарды на развитие этой технологии

Несмотря на амбициозные планы, инвесторы озабочены огромными расходами Meta на инновации, из-за чего акции компании упали почти на 10% после публикации финансового отчета.
Для создания таких технологий компания тратит огромные ресурсы, в частности, свободный денежный поток Meta обвалился на 91% по сравнению с прошлым годом, преимущественно из-за затрат на ИШИ-инфраструктуру и строительство нового дата-центра за $14 млрд совместно с BlackRock в Техасе. Более того, подразделение Reality Labs продолжает нести колоссальные убытки — $4,6 млрд за один квартал, а общая сумма потерь с 2021-го года составила около $88 млрд.
Meta — не единственная компания, делающая ставку на таких ИИ-помощников; конкуренты типа Google и Anthropic также активно развивают подобные технологии. Тем не менее, Цукерберг убежден, что именно персональные ИИ-агенты станут основой для новых продуктов и главным источником будущих доходов компании.
По материалам:
vctr.media
ЦукербергMetaТехнологии
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