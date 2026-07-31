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Сколько стоит 100 км пробега в июле 2026 (дизель, бензин, электро и газ)

Технологии&Авто
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Сколько стоит 100 км пробега в июле 2026 (дизель, бензин, электро и газ)
Сколько стоит 100 км пробега в июле 2026 (дизель, бензин, электро и газ)
Институт исследований авторынка произвел технико-экономический расчет стоимости 100 км пробега.
Как говорится в исследовании, базой для исследования служит хэтчбек Volkswagen Golf VII FL. Выбор этой модели обусловлен наличием заводских модификаций с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми установками, а также наличием версий с газобаллонным оборудованием (ГБО), которые хоть не относятся к этому поколению, но очень похожи конструктивно. Это позволяет максимально нивелировать влияние аэродинамики, массы и конструкции кузова на финальные результаты.
Сколько стоит 100 км пробега в июле 2026 (дизель, бензин, электро и газ)

Электромобиль

(домашний источник):
Абсолютная стабильность и экономия. Ночной тариф превращает 100 км пробега в цену одной порции кофе (38 грн). Дневная зарядка обходится в 76 грн. Все показатели остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Электромобиль (публичные ЭВС):
Заряжание от коммерческих станций ощутимо дороже. Текущее значение для медленных AC-станций составило 333 грн, что оказалось больше на 18 грн, чем это было в прошлом месяце (315 грн). Для скоростных DC-станций текущее значение составляет 403 грн — это также оказалось больше на 18 грн за показатель предыдущего периода (385 грн).

Авто с ГБО (пропан-бутан)

Самый дешевый вариант среди жидкого горючего. Текущее значение стоимости 100 км составило 473 грн, что оказалось больше на 9 грн, чем было в прошлом месяце (464 грн).

Дизельные авто

Продемонстрировали самое резкое удорожание. Текущее значение достигло 489 грн, что оказалось больше на 66 грн (за 100 км дистанции) по сравнению с прошлым месяцем (423 грн)

Бензиновые авто

Самый дорогой способ передвижения в абсолютном зачете. Текущее значение оказалось больше на 45 грн и составило 567 грн против 522 грн в прошлом месяце.

Тренды топливного рынка

График динамики цен на АЗС наглядно объясняет следующие изменения. После весеннего пикового подъема в мае, июне и первой половине июля прошли в относительной стабильности — дизельное топливо даже демонстрировало ощутимое подешевение (с 88−89 грн/л до 76 грн/л в июне).
Однако в конце июля ситуация развернулась: цены на стелах уверенно пошли вверх по всем позициям. Дизтопливо снова подскочило до 89 грн/л, а бензин А-95 закрепился на отметке 81 грн/л.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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