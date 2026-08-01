Google разрешил авторизацию в аккаунт через селфи-видео Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Google

Американская компания Google разрешила пользователям входить в свой аккаунт с помощью селфи-видео.

Об этом говорится в блоге компании.

«Ваша учетная запись в Google содержит много ценной информации, от любимых фотографий до важных электронных писем и документов. Мы всегда хотим убедиться, что информация конфиденциальная, безопасная и доступная для вас, поэтому рекомендуем настроить несколько способов входа. Теперь мы добавляем новый способ входа: селфи-видео», — рассказали в компании.

Отмечается, что селфи-видео — это новый способ войти в свой аккаунт, который предоставляет пользователям больше возможностей, если они когда-нибудь будут заблокированы или потеряют доступ к своему обычному телефону или компьютеру.

Читайте также Google разрабатывает новый чип для Gemini

«Если у вас возникнут проблемы со входом позже, просто сделайте еще одно селфи, чтобы вернуться в свой аккаунт. Селфи-видео сравнивает новое видео с тем, которое вы записали раньше, чтобы подтвердить, что это действительно вы, и помочь вам вернуться в аккаунт», — добавили в компании.

В Google также заявили, что компания применяет несколько уровней безопасности, чтобы предотвратить попытки выдавать себя за другого человека, такие как поддельные фотографии и видео (т.е. дипфейки), когда пользователи используют селфи для входа в аккаунт.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.