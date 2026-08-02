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6 моделей ноутбуков, которые лучше всего подходят студентам в 2026 году (фото)

Технологии&Авто
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Лучшие ноутбуки для студентов
Лучшие ноутбуки для студентов
В преддверии осеннего семестра 2026 года аналитики издания Mashable подготовили руководство по выбору ноутбуков для студентов. В основу рейтинга положены результаты тестирования более 80 моделей ведущих производителей (Apple, HP, Lenovo, Microsoft и Dell), а также анализ аппаратных требований 10 ведущих государственных университетов США для различных специальностей.
Ключевыми критериями отбора стали производительность, надежность, автономность, портативность для перемещения по кампусу и соотношение цены и качества. По результатам испытаний эксперты выделили шесть лучших моделей в своих категориях.

1. Apple MacBook Air 13″ (M5) — лучший выбор общего назначения

Новый MacBook Air на базе чипа M5 признан универсальным решением для большинства студентов гуманитарных, социальных наук и медицинских специальностей.
Apple MacBook Air 13″ (M<sup><small>5</small></sup>)
Apple MacBook Air 13″ (M5), Фото: wired
  • Преимущества: высокая производительность процессора M5, легкий алюминиевый корпус, дисплей 2.5K, качественная вебкамера, динамика и премиальный трекпад.
  • Недостатки: ограниченное количество портов, рост базовой стоимости.

2. Acer Swift Edge 14 AI — лучший ноутбук на Windows

Модель рекомендована для студентов бизнес-специальностей, чье обучающее программное обеспечение требует операционной системы Windows, а также для ищущих максимальную портативность.
Acer Swift Edge 14 AI
Acer Swift Edge 14 AI, Фото: creativebloq
  • Преимущества: ультратонкий корпус, сенсорный 2.8K OLED-дисплей (120 Гц) с антибликовым покрытием, длительное время автономной работы, выгодная цена за объем оперативной памяти и накопителя.
  • Недостатки: уступает по скорости чипа M5, корпус ощущается менее премиальным, средние по качеству динамики и вебкамера.

3. Dell 14S (DS14260) — лидер по автономности

Dell 14S позиционируется как альтернатива пользователям Windows, которым требуется максимальное время работы от аккумулятора и надежная сборка.
Dell 14S (DS14260)
Dell 14S (DS14260), Фото: reviewed
  • Преимущества: отличная автономность, качественный корпус, удобная клавиатура и микрофон, опциональный экран OLED с незначительной доплатой.
  • Недостатки: глянцевое покрытие OLED-экрана, уступающее по производительности MacBook Air (M5), цвет Celestial Blue легко собирает отпечатки пальцев.

4. Apple MacBook Neo — самый лучший бюджетный ноутбук

Специально разработанная базовая модель для студентов с ограниченным бюджетом, которым требуется устройство для работы с текстом, заметками и презентациями. С учетом образовательной скидки цена стартует от $599.
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo, Фото: mashable
  • Преимущества: высокая одноядерная производительность, премиальный алюминиевый корпус, яркий экран и высококачественный звук.
  • Недостатки: всего 8 ГБ оперативной памяти без возможности апгрейда, отсутствие подсветки клавиатуры, минимальный накопитель на 256 ГБ, повышение цены.

5. Acer Swift X 14 — самый лучший для инженерных специальностей и игр

Полноценная замена настольного ПК способна справляться с выдвижными нагрузками студентов инженерных факультетов, компьютерных наук и архитектуры.
Acer Swift X 14
Acer Swift X 14, Фото: pcmag
  • Преимущества сенсорный 2.8K OLED-дисплей, высокая вычислительная мощность, дискретная графика для сложных задач и игр, большой набор портов.
  • Недостатки: утилитарный и сдержанный дизайн, сравнительно глянцевый экран.

6. Apple MacBook Pro 14″ (M5) — лучший для графического дизайна

Профессиональное решение для студентов творческих направлений: графический дизайн, анимация и видеопроизводство.
Apple MacBook Pro 14″ (M<sup><small>5</small></sup>)
Apple MacBook Pro 14″ (M5)
  • Преимущества: максимальная производительность, лучшая автономность среди линейки MacBook, дисплей Mini-LED 3K (120 Гц) с нанотекстурным покрытием, расширенный набор портов.
  • Недостатки: высокая стоимость, марки цвета Space Black.
При выборе ноутбука для колледжа в 2026 году эксперты советуют ориентироваться на требования конкретной программы и использовать скидки для уменьшения затрат.
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