6 моделей ноутбуков, которые лучше всего подходят студентам в 2026 году (фото) 02.08.2026, 02:21 — Технологии&Авто

Лучшие ноутбуки для студентов

В преддверии осеннего семестра 2026 года аналитики издания Mashable подготовили руководство по выбору ноутбуков для студентов. В основу рейтинга положены результаты тестирования более 80 моделей ведущих производителей (Apple, HP, Lenovo, Microsoft и Dell), а также анализ аппаратных требований 10 ведущих государственных университетов США для различных специальностей.

Ключевыми критериями отбора стали производительность, надежность, автономность, портативность для перемещения по кампусу и соотношение цены и качества. По результатам испытаний эксперты выделили шесть лучших моделей в своих категориях.

1. Apple MacBook Air 13″ (M 5 ) — лучший выбор общего назначения

Новый MacBook Air на базе чипа M 5 признан универсальным решением для большинства студентов гуманитарных, социальных наук и медицинских специальностей.

Apple MacBook Air 13″ (M 5 ), Фото: wired

Преимущества: высокая производительность процессора M 5 , легкий алюминиевый корпус, дисплей 2.5K, качественная вебкамера, динамика и премиальный трекпад.

, легкий алюминиевый корпус, дисплей 2.5K, качественная вебкамера, динамика и премиальный трекпад. Недостатки: ограниченное количество портов, рост базовой стоимости.

2. Acer Swift Edge 14 AI — лучший ноутбук на Windows

Модель рекомендована для студентов бизнес-специальностей, чье обучающее программное обеспечение требует операционной системы Windows, а также для ищущих максимальную портативность.

Acer Swift Edge 14 AI, Фото: creativebloq

Преимущества: ультратонкий корпус, сенсорный 2.8K OLED-дисплей (120 Гц) с антибликовым покрытием, длительное время автономной работы, выгодная цена за объем оперативной памяти и накопителя.

Недостатки: уступает по скорости чипа M 5 , корпус ощущается менее премиальным, средние по качеству динамики и вебкамера.

3. Dell 14S (DS14260) — лидер по автономности

Dell 14S позиционируется как альтернатива пользователям Windows, которым требуется максимальное время работы от аккумулятора и надежная сборка.

Dell 14S (DS14260), Фото: reviewed

Преимущества: отличная автономность, качественный корпус, удобная клавиатура и микрофон, опциональный экран OLED с незначительной доплатой.

Недостатки: глянцевое покрытие OLED-экрана, уступающее по производительности MacBook Air (M 5 ), цвет Celestial Blue легко собирает отпечатки пальцев.

4. Apple MacBook Neo — самый лучший бюджетный ноутбук

Специально разработанная базовая модель для студентов с ограниченным бюджетом, которым требуется устройство для работы с текстом, заметками и презентациями. С учетом образовательной скидки цена стартует от $599.

Apple MacBook Neo, Фото: mashable

Преимущества: высокая одноядерная производительность, премиальный алюминиевый корпус, яркий экран и высококачественный звук.

Недостатки: всего 8 ГБ оперативной памяти без возможности апгрейда, отсутствие подсветки клавиатуры, минимальный накопитель на 256 ГБ, повышение цены.

5. Acer Swift X 14 — самый лучший для инженерных специальностей и игр

Полноценная замена настольного ПК способна справляться с выдвижными нагрузками студентов инженерных факультетов, компьютерных наук и архитектуры.

Acer Swift X 14, Фото: pcmag

Преимущества сенсорный 2.8K OLED-дисплей, высокая вычислительная мощность, дискретная графика для сложных задач и игр, большой набор портов.

Недостатки: утилитарный и сдержанный дизайн, сравнительно глянцевый экран.

6. Apple MacBook Pro 14″ (M 5 ) — лучший для графического дизайна

Профессиональное решение для студентов творческих направлений: графический дизайн, анимация и видеопроизводство.

Apple MacBook Pro 14″ (M 5 )

Преимущества: максимальная производительность, лучшая автономность среди линейки MacBook, дисплей Mini-LED 3K (120 Гц) с нанотекстурным покрытием, расширенный набор портов.

Недостатки: высокая стоимость, марки цвета Space Black.

При выборе ноутбука для колледжа в 2026 году эксперты советуют ориентироваться на требования конкретной программы и использовать скидки для уменьшения затрат.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.