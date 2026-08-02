Mitsubishi планирует производить ежемесячно тысячу роботов-гуманоидов до конца 2027 года Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Mitsubishi Motors объединилась с Highlanders для производства человекоподобных роботов

Японская компания Mitsubishi Motors Corp. поставила цель ежемесячно производить тысячу роботов-гуманоидов с искусственным интеллектом до конца следующего года.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Mitsubishi Motors объединилась с токийским стартапом Highlanders Inc для разработки и массового производства человекоподобных роботов, оснащенных ИИ.

Корпорация задалась целью производить 1000 единиц в месяц до конца 2027 года.

Автопроизводитель планирует использовать свой передовой производственный опыт для разработки роботов с Highlanders Inc, поскольку, как считают в компании, такие двуногие роботы все чаще помогают решить проблему нехватки рабочей силы.

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Mitsubishi Motors планирует внедрить человекоподобных роботов на производственной линии двигателей на заводе автопроизводителя в Киото на западе Японии и собрать данные, необходимые для разработки и массового производства роботов на базе ИИ, специализирующихся на производстве автомобилей.

В настоящее время Highlanders разрабатывает роботов общего назначения, детали которых — местного происхождения.

«В Японии нет ни одной компании, которая могла бы конкурировать с мировыми компаниями в сфере физического искусственного интеллекта», — сказал генеральный директор Highlanders Хироя Масуока, имея в виду интеграцию робототехники и технологий искусственного интеллекта.

«Мы хотим сделать шаг вперед», — добавил он.

Укрінформ По материалам:

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