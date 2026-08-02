Mitsubishi планирует производить ежемесячно тысячу роботов-гуманоидов до конца 2027 года

Mitsubishi Motors объединилась с токийским стартапом Highlanders Inc для разработки и массового производства человекоподобных роботов, оснащенных ИИ.
Корпорация задалась целью производить 1000 единиц в месяц до конца 2027 года.
Автопроизводитель планирует использовать свой передовой производственный опыт для разработки роботов с Highlanders Inc, поскольку, как считают в компании, такие двуногие роботы все чаще помогают решить проблему нехватки рабочей силы.
Mitsubishi Motors планирует внедрить человекоподобных роботов на производственной линии двигателей на заводе автопроизводителя в Киото на западе Японии и собрать данные, необходимые для разработки и массового производства роботов на базе ИИ, специализирующихся на производстве автомобилей.
В настоящее время Highlanders разрабатывает роботов общего назначения, детали которых — местного происхождения.
«В Японии нет ни одной компании, которая могла бы конкурировать с мировыми компаниями в сфере физического искусственного интеллекта», — сказал генеральный директор Highlanders Хироя Масуока, имея в виду интеграцию робототехники и технологий искусственного интеллекта.