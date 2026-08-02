Apple представит смарт-очки с акцентом на приватность в 2027 году — инсайдер Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает смарточки с акцентом на конфиденциальность

Apple планирует представить свои первые смарт-очки на конференции WWDC в июне 2027 года. Главным направлением в разработке этих очков станет защита конфиденциальности пользователей. Отмечается, что компания тестирует ряд аппаратных и программных решений конфиденциальности, отсутствующих в нынешних продуктах Apple.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Хотя конкретные функции пока не раскрываются, ожидается, что маркетинговая кампания Apple будет акцентирована на возможностях конфиденциальности своих смарт-очков по сравнению с конкурентами типа Meta Ray-Ban.

Поскольку сегодня среди людей существуют опасения, что их тайно снимают очками с камерой, Apple, по словам Гурмана, рассматривает варианты устройства с камерами, которые помогают в работе искусственного интеллекта, но не имеют возможности фото- или видеосъемки.

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Также компания якобы экспериментировала с прототипами без камер вовсе.

Однако наиболее вероятный финальный вариант модели предполагает наличие камер, однако с дополнительными механизмами защиты данных, что будет соответствовать репутации Apple в области безопасности.

Как и очки Meta, новинка также будет иметь микрофоны и динамики для прослушивания музыки, совершения звонков и получения уведомлений Siri.

По информации Марка Гурмана, поставки смартокуляров Apple начнутся в конце 2027 года.

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