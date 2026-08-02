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Apple представит смарт-очки с акцентом на приватность в 2027 году — инсайдер

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает смарточки с акцентом на конфиденциальность
Apple разрабатывает смарточки с акцентом на конфиденциальность
Apple планирует представить свои первые смарт-очки на конференции WWDC в июне 2027 года. Главным направлением в разработке этих очков станет защита конфиденциальности пользователей. Отмечается, что компания тестирует ряд аппаратных и программных решений конфиденциальности, отсутствующих в нынешних продуктах Apple.
Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.
Хотя конкретные функции пока не раскрываются, ожидается, что маркетинговая кампания Apple будет акцентирована на возможностях конфиденциальности своих смарт-очков по сравнению с конкурентами типа Meta Ray-Ban.
Поскольку сегодня среди людей существуют опасения, что их тайно снимают очками с камерой, Apple, по словам Гурмана, рассматривает варианты устройства с камерами, которые помогают в работе искусственного интеллекта, но не имеют возможности фото- или видеосъемки.
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Также компания якобы экспериментировала с прототипами без камер вовсе.
Однако наиболее вероятный финальный вариант модели предполагает наличие камер, однако с дополнительными механизмами защиты данных, что будет соответствовать репутации Apple в области безопасности.
Как и очки Meta, новинка также будет иметь микрофоны и динамики для прослушивания музыки, совершения звонков и получения уведомлений Siri.
По информации Марка Гурмана, поставки смартокуляров Apple начнутся в конце 2027 года.
По материалам:
mezha.media
Apple
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