Apple планирует представить свои первые смарт-очки на конференции WWDC в июне 2027 года. Главным направлением в разработке этих очков станет защита конфиденциальности пользователей. Отмечается, что компания тестирует ряд аппаратных и программных решений конфиденциальности, отсутствующих в нынешних продуктах Apple.
Хотя конкретные функции пока не раскрываются, ожидается, что маркетинговая кампания Apple будет акцентирована на возможностях конфиденциальности своих смарт-очков по сравнению с конкурентами типа Meta Ray-Ban.
Поскольку сегодня среди людей существуют опасения, что их тайно снимают очками с камерой, Apple, по словам Гурмана, рассматривает варианты устройства с камерами, которые помогают в работе искусственного интеллекта, но не имеют возможности фото- или видеосъемки.