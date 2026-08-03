В ЕС вступили в силу новые правила маркировки контента ИИ Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Требования касаются изображений, аудио- и видеоматериалов, имитирующих реальных людей, а также объектов, мест, событий и текстов

Со 2 августа в Европейском Союзе вступили в силу новые требования Закона об искусственном интеллекте (AI Act), обязывающие обозначать контент, созданный с помощью ИИ.

Как сообщила Европейская комиссия, новые правила должны помочь пользователям понимать, когда они взаимодействуют с искусственным интеллектом или пересматривают созданный им контент — теперь разработчики систем ИИ должны это четко обозначать.

Требования касаются изображений, аудио- и видеоматериалов, имитирующих реальных людей, а также объектов, мест, событий и текстов. Под действие правил подпадают и системы, анализирующие эмоции или использующие биометрические данные человека.

Как будут маркировать контент ИИ

Контент должен иметь четкую визуальную маркировку и машиносчитываемые отметки — для этого ЕС разработал специальный набор иконок для идентификации ИИ-контента. Отдельно пользователей теперь должны предупреждать, если они общаются не с человеком, а с искусственным интеллектом.

На какой контент правила не распространяются

Закон не распространяется на системы, выполняющие чисто вспомогательные функции, например проверку орфографии или базовую обработку фотографий. Отдельный, более гибкий порядок действует на материалы с очевидно художественным, творческим, сатирическим или вымышленным характером — в таких случаях допускают другие способы информирования аудитории, чтобы они не мешали восприятию самого произведения.

Какие штрафы предусмотрены

За несоблюдение правил компаниям грозят штрафы до 15 млн евро или 3% годового глобального оборота в зависимости от того, какая сумма больше. Для учреждений, органов и агентств ЕС санкция до 750 тысяч евро. Для малых и средних предприятий будут наказания применять с учетом пропорциональности.

Напомним, AI Act вступил в силу еще 1 августа 2024 года, но его требования вводятся поэтапно, нынешние правила маркировки контента стали очередным этапом этого процесса.

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