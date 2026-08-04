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Apple задерживает поставки MacBook Air из-за дефицита памяти

Технологии&Авто
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MacBook Air
MacBook Air
Из-за глобального дефицита чипов памяти Apple столкнулась с нехваткой MacBook Air. На сайте компании сроки доставки большинства моделей сместились на вторую половину августа, а отдельных конфигураций — на сентябрь.
Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
Глобальный дефицит чипов памяти связывают со стремительным ростом спроса со стороны компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта. Теперь он начал влиять на доступность самого популярного ноутбука Apple.

У Apple возникли проблемы с запасами MacBook Air

По словам Гурмана, ранее недостаток памяти отразился преимущественно на менее популярных компьютерах компании, в том числе Mac mini и Mac Studio.
Теперь проблемы с запасами возникли и у MacBook Air. Ритейлеры отмечают, что поставки этих ноутбуков в настоящее время ограничены как никогда.
На официальном сайте Apple покупателям приходится ждать доставку MacBook Air до второй половины августа, а некоторых конфигураций даже до сентября.

Как Apple пытается решить проблему

По информации Гурмана, Apple пытается решить проблему несколькими способами. Компания повышает цены и ищет новых поставщиков памяти, в частности, среди китайских производителей.
Кроме того, Apple перенесла традиционную акцию «Back to School», которую обычно запускала в июне. В то же время в рекламных материалах компания впервые сделала основной акцент на базовой модели MacBook Pro, а также добавила примечание, что MacBook Air доступен при наличии товара.
По материалам:
НВ
Apple
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