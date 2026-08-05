Топ-10 подержанных немецких седанов, сочетающих комфорт, мощность и доступную цену 05.08.2026, 02:21 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz CLS

Найти автомобиль, который одновременно будет комфортным, мощным и не будет стоить целое состояние, непросто. Впрочем, на вторичном рынке немецкие седаны остаются одним из самых выгодных вариантов.

Как пишет издание TopSpeed , благодаря естественному удешевлению сегодня можно приобрести модели, еще несколько лет назад считавшиеся флагманами BMW, Mercedes-Benz, Audi или Porsche, но уже по более доступной цене. Многие из них до сих пор способны подарить настоящее удовольствие от управления.

BMW M 3 (F80, 2014−2018)

После появления BMW M 3 поколения G с противоречивым дизайном и значительно более высокой ценой многие поклонники марки обратили внимание на предыдущую генерацию. Именно поэтому F80 M 3 вместе с купе M 4 сегодня числятся одними из самых интересных спортивных автомобилей на вторичном рынке.

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Предыдущее поколение дарит более непосредственные ощущения за рулем. В отличие от современной G-серии, где электроника сильнее вмешивается в управление, F80 воспринимается более «живым» автомобилем. В то же время, перед покупкой следует тщательно проверить техническое состояние, ведь модель имеет характерные для BMW слабые места.

BMW M550i (G30, 2018−2023)

Появление M550i заставило многих задуматься, есть ли смысл переплачивать за полноценный M 5 . Хотя флагман остается более быстрым, M550i обеспечивает схожие эмоции от управления за меньшие деньги, а под капотом работает мощный двигатель V8.

Модель имеет более сдержанный дизайн, чем M 5 , поэтому не привлекает лишнего внимания. В то же время, она сочетает высокую мощность с комфортом, что делает ее отличным автомобилем для ежедневного использования.

BMW M340i (G20, с 2019 года)

Несмотря на относительно небольшой возраст, BMW M340i уже стал одним из самых интересных предложений среди спортивных седанов с пробегом.

Шестицилиндровый двигатель B58 обеспечивает отличную динамику без необходимости покупать более дорогой M 3 . Кроме того, многим нравится более сдержанный внешний вид модели. На вторичном рынке цены стартуют примерно от 35 тысяч долларов.

Alpina B7 (F01, 2011−2015)

Хотя бренд Alpina менее известен широкой публике, среди автомобильных энтузиастов он имеет особый статус. Компания создает эксклюзивные версии BMW, совмещая спортивный характер с максимальным комфортом.

Созданная на базе BMW 7 Series, модель B7 предлагает роскошный салон, доработанную техническую часть и высокий уровень оснащения. Это отличный выбор для тех, кто хочет представительский седан с мощным мотором, но без чрезмерной агрессивности моделей M.

Mercedes-Benz CLS (W218, 2012−2018)

Многие автомобилисты считают самое поколение W218 самым удачным в истории CLS. Благодаря плавным линиям кузова эта модель и сегодня выглядит современно и элегантно.

CLS занимает промежуточное место между E-Class и S-Class, предлагая высокий уровень комфорта и выразительный дизайн. Для тех, кто ценит стиль больше, чем максимальное пространство салона, это один из самых лучших вариантов.

Porsche Panamera (первое поколение, 2009−2016)

После дебюта первой Panamera многие поклонники Porsche отнеслись к модели скептически. Однако впоследствии автомобиль доказал, что может успешно совмещать спортивный характер с практичностью четырехдверного кузова.

Сегодня главным преимуществом ранних Panamera стала цена. Особенно ценятся версии с атмосферным двигателем V8, которые обеспечивают отличную динамику и остаются доступнее новых поколений.

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Audi S4 (B8, 2010−2016)

Audi S4 поколения B8 многие называют одним из лучших спортивных седанов бренда.

Его главная особенность — компрессорный 3,0-литровый V6, обеспечивающий отличную динамику и приятное звучание. Если BMW M340i кажется слишком дорогим, S4 станет удачной альтернативой ежедневной эксплуатации.

Audi A8 (D4, 2010−2018)

На момент выхода Audi A8 D4 был одним из самых технологичных представительских седанов на рынке.

Несмотря на солидный возраст, модель и сегодня выглядит современно благодаря сдержанному дизайну. Именно эта особенность позволила A8 значительно лучше сохранить актуальный внешний вид, чем для многих конкурентов.

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Mercedes-Benz E350 (W212, 2010−2016)

Mercedes-Benz E350 редко упоминают среди лучших спортивных седанов из-за отсутствия шильдика AMG, однако это очень сбалансированный автомобиль.

Он совмещает комфорт бизнес-класса с достаточной мощностью для активной езды. Помимо седана модель доступна в кузовах купе и универсал, а цены на вторичном рынке начинаются примерно от 15 тыс. долларов.

Volkswagen Phaeton (2002−2016)

Volkswagen Phaeton создавали в качестве прямого конкурента Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series. Это был один из самых сложных и дорогих проектов бренда.

По замыслу бывшего руководителя Volkswagen Group Фердинанда Пиха, автомобиль должен был непрерывно двигаться со скоростью 300 км/ч при температуре воздуха 49 °C, поддерживая в салоне комфортные 22,2 °C. Несмотря на сложность этой задачи, инженеры смогли ее реализовать.

Phaeton получил ряд мощных двигателей, в частности W12, а по уровню комфорта и технической оснастки его нередко сравнивали с моделями Bentley. Именно поэтому многие эксперты называют его одним из самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке.

uamotors По материалам:

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