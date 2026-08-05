Топ-10 подержанных немецких седанов, сочетающих комфорт, мощность и доступную цену
Найти автомобиль, который одновременно будет комфортным, мощным и не будет стоить целое состояние, непросто. Впрочем, на вторичном рынке немецкие седаны остаются одним из самых выгодных вариантов.
Как пишет издание TopSpeed, благодаря естественному удешевлению сегодня можно приобрести модели, еще несколько лет назад считавшиеся флагманами BMW, Mercedes-Benz, Audi или Porsche, но уже по более доступной цене. Многие из них до сих пор способны подарить настоящее удовольствие от управления.
BMW M3 (F80, 2014−2018)
После появления BMW M3 поколения G с противоречивым дизайном и значительно более высокой ценой многие поклонники марки обратили внимание на предыдущую генерацию. Именно поэтому F80 M3 вместе с купе M4 сегодня числятся одними из самых интересных спортивных автомобилей на вторичном рынке.
Предыдущее поколение дарит более непосредственные ощущения за рулем. В отличие от современной G-серии, где электроника сильнее вмешивается в управление, F80 воспринимается более «живым» автомобилем. В то же время, перед покупкой следует тщательно проверить техническое состояние, ведь модель имеет характерные для BMW слабые места.
BMW M550i (G30, 2018−2023)
Появление M550i заставило многих задуматься, есть ли смысл переплачивать за полноценный M5. Хотя флагман остается более быстрым, M550i обеспечивает схожие эмоции от управления за меньшие деньги, а под капотом работает мощный двигатель V8.
Модель имеет более сдержанный дизайн, чем M5, поэтому не привлекает лишнего внимания. В то же время, она сочетает высокую мощность с комфортом, что делает ее отличным автомобилем для ежедневного использования.
BMW M340i (G20, с 2019 года)
Несмотря на относительно небольшой возраст, BMW M340i уже стал одним из самых интересных предложений среди спортивных седанов с пробегом.
Шестицилиндровый двигатель B58 обеспечивает отличную динамику без необходимости покупать более дорогой M3. Кроме того, многим нравится более сдержанный внешний вид модели. На вторичном рынке цены стартуют примерно от 35 тысяч долларов.
Alpina B7 (F01, 2011−2015)
Хотя бренд Alpina менее известен широкой публике, среди автомобильных энтузиастов он имеет особый статус. Компания создает эксклюзивные версии BMW, совмещая спортивный характер с максимальным комфортом.
Созданная на базе BMW 7 Series, модель B7 предлагает роскошный салон, доработанную техническую часть и высокий уровень оснащения. Это отличный выбор для тех, кто хочет представительский седан с мощным мотором, но без чрезмерной агрессивности моделей M.
Mercedes-Benz CLS (W218, 2012−2018)
Многие автомобилисты считают самое поколение W218 самым удачным в истории CLS. Благодаря плавным линиям кузова эта модель и сегодня выглядит современно и элегантно.
CLS занимает промежуточное место между E-Class и S-Class, предлагая высокий уровень комфорта и выразительный дизайн. Для тех, кто ценит стиль больше, чем максимальное пространство салона, это один из самых лучших вариантов.
Porsche Panamera (первое поколение, 2009−2016)
После дебюта первой Panamera многие поклонники Porsche отнеслись к модели скептически. Однако впоследствии автомобиль доказал, что может успешно совмещать спортивный характер с практичностью четырехдверного кузова.
Сегодня главным преимуществом ранних Panamera стала цена. Особенно ценятся версии с атмосферным двигателем V8, которые обеспечивают отличную динамику и остаются доступнее новых поколений.
Audi S4 (B8, 2010−2016)
Audi S4 поколения B8 многие называют одним из лучших спортивных седанов бренда.
Его главная особенность — компрессорный 3,0-литровый V6, обеспечивающий отличную динамику и приятное звучание. Если BMW M340i кажется слишком дорогим, S4 станет удачной альтернативой ежедневной эксплуатации.
Audi A8 (D4, 2010−2018)
На момент выхода Audi A8 D4 был одним из самых технологичных представительских седанов на рынке.
Несмотря на солидный возраст, модель и сегодня выглядит современно благодаря сдержанному дизайну. Именно эта особенность позволила A8 значительно лучше сохранить актуальный внешний вид, чем для многих конкурентов.
Mercedes-Benz E350 (W212, 2010−2016)
Mercedes-Benz E350 редко упоминают среди лучших спортивных седанов из-за отсутствия шильдика AMG, однако это очень сбалансированный автомобиль.
Он совмещает комфорт бизнес-класса с достаточной мощностью для активной езды. Помимо седана модель доступна в кузовах купе и универсал, а цены на вторичном рынке начинаются примерно от 15 тыс. долларов.
Volkswagen Phaeton (2002−2016)
Volkswagen Phaeton создавали в качестве прямого конкурента Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series. Это был один из самых сложных и дорогих проектов бренда.
По замыслу бывшего руководителя Volkswagen Group Фердинанда Пиха, автомобиль должен был непрерывно двигаться со скоростью 300 км/ч при температуре воздуха 49 °C, поддерживая в салоне комфортные 22,2 °C. Несмотря на сложность этой задачи, инженеры смогли ее реализовать.
Phaeton получил ряд мощных двигателей, в частности W12, а по уровню комфорта и технической оснастки его нередко сравнивали с моделями Bentley. Именно поэтому многие эксперты называют его одним из самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке.
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