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Audi показала мощный универсал с возможностями кроссовера (фото)

Технологии&Авто
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Audi A6 Allroad Quattro
Audi A6 Allroad Quattro
Audi официально представила новое поколение A6 Allroad. Внедорожный универсал получил расширенные колесные арки в стиле RS6, увеличенный клиренс, полноуправляемое шасси и впервые в истории модели доступен с гибридной плагин-гибридной силовой установкой.

Что известно о новинке

Главной особенностью новинки стал более широкий кузов. Впервые для A6 Allroad использовали расширенные крылья, ранее характерные только для Audi RS6. Модель также получила оригинальный передний бампер с сотовой решеткой, защитный пластиковый обвес, новый задний бампер и декоративную защиту днища.
Audi показала мощный универсал с возможностями кроссовера (фото)
Габариты универсала составляют 5016 мм в длину и 1986 мм в ширину. Новый A6 Allroad оказался на 111 мм шире стандартного A6 Avant и на 84 мм шире предыдущего поколения Allroad. Стандартно автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесами, а за доплату доступны 21-дюймовые диски.
Одной из ключевых технических особенностей стала адаптивная пневматическая подвеска. В стандартном режиме клиренс увеличен на 34 мм по сравнению с обычным A6 Avant. Система имеет диапазон регулировки 55 мм, а специальные режимы позволяют дополнительно поднимать кузов во время движения по бездорожью. На скорости более 120 км/ч автомобиль автоматически снижается на 20 мм для улучшения аэродинамики и эффективности.
Audi показала мощный универсал с возможностями кроссовера (фото)
Также новинка оснащена полноуправляемым шасси. На малых скоростях задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов в противоположную сторону от передних, что уменьшает радиус разворота примерно на один метр. На высоких скоростях они поворачиваются в одном направлении с передними колесами для повышения стабильности.

Два варианта силовых установок

Покупателям предложат две версии:
  • Плагин-гибрид e-Hybrid с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем. Совокупная мощность составляет 362 л.с., крутящий момент — 500 Нм. Батарея емкостью 25,9 кВт·ч обеспечивает до 95 км запаса хода на электротяге по циклу WLTP.
  • 3,0-литровый V6 TDI с технологией mild-hybrid. Мощность составляет 295 л.с. и 580 Нм, а 48-вольтовая система прибавляет еще 24 л.с.
Audi показала мощный универсал с возможностями кроссовера (фото)
Обе модификации оснащаются системой полного привода quattro. Дизельная версия разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а максимальная скорость обоих вариантов ограничена на уровне 250 км/ч.
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Салон получил новейшую архитектуру семейства A6 с цифровой приборной панелью диагональю 11,9 дюйма и центральным дисплеем мультимедийной системы на 14,5 дюйма. За доплату доступен отдельный 10,9-дюймовый экран переднего пассажира. Объем багажника составляет от 466 до 1497 литров в дизельной версии и от 404 до 1423 литров у плагина-гибрида.
Продажи нового Audi A6 Allroad Quattro в Европе стартуют 18 июня. В Германии цены начинаются от 77 250 евро для версии V6 TDI и от 80 250 евро для e-Hybrid.
По материалам:
MMR
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