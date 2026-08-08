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ТОП-5 самых надежных компактных машин в 2026 году (фото)

Технологии&Авто
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Эксперты назвали самые надежные компактные автомобили
Эксперты назвали самые надежные компактные автомобили
Эксперты составили пятерку самых надежных компактных автомобилей 2026 года на основе исследований аналитических агентств JD Power, Consumer Reports и iSeeCars.
Об этом пишет Slash Gear.
Сегмент компактных автомобилей по-прежнему играет важную роль на первичном и вторичном рынках благодаря доступной цене, небольшим габаритам, удобным для города, и низкому расходу топлива.
Долговечность является ключевым фактором, существенно снижающим общую стоимость владения транспортным средством.

Признанные лидеры

Японская Toyota Corolla остается одним из самых популярных автомобилей в мире благодаря практичности и длительному сроку службы агрегатов.
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Модель выпускается в кузовах седан и хэтчбек, возглавляя рейтинг надежности от JD Power. Гибридные модификации расходуют примерно 4,7 л/100 км в смешанном цикле.
Главный конкурент Honda Civic предлагается с бензиновыми и гибридными двигателями.
Автомобиль имеет один из самых высоких показателей надежности по данным iSeeCars, уступая лишь моделям Volkswagen прошлых лет.
Honda Civic
Honda Civic
Гибридная версия сочетает в себе высокую экономичность, хорошую динамику и превосходные ходовые качества.

Надежные альтернативы

Subaru Impreza выделяется среди конкурентов фирменной системой полного привода и оппозитным 4-цилиндровым двигателем.
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Модель занимает первое место по ожидаемой надежности в рейтинге Consumer Reports.
Технически близкий к ней Subaru Crosstrek также стал лидером среди компактных кроссоверов.
Subaru Crosstrek
Subaru Crosstrek
Mazda3 привлекает покупателей проверенной временем выпускаемой конструкцией без кардинальных изменений.
Машина доступна с мощным 2,5-литровым турбомотором и полным приводом, обеспечивая высокий уровень комфорта и управляемости.
Mazda3
Mazda3
Замыкает пятерку Toyota Prius, которая демонстрирует расход топлива около 4,1 л/100 км и занимает первое место среди гибридов в рейтинге iSeeCars.
Toyota Prius
Toyota Prius
По материалам:
Novyny.live
Авто
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