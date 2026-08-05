Почему электромобили не имеют радиаторной решетки Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Почему электромобили не имеют радиаторной решетки

Гладкая передняя часть стала одной из характерных особенностей современных электромобилей.

Отсутствие традиционной радиаторной решетки объясняется не только дизайном, но и особенностями конструкции. В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания электрокарам не требуются большие объемы воздуха для работы силовой установки, поэтому производители могут сделать переднюю часть кузова почти полностью закрытой.

Закрытая передняя панель также улучшает аэродинамику, ведь воздух более плавно огибает кузов, уменьшая сопротивление и расход энергии во время движения. Это положительно влияет на запас хода, а вдобавок эффективность повышают другие аэродинамические решения, в частности утопленные дверные ручки, плоское днище и специальные колесные диски.

Электромобили все равно нуждаются в охлаждении

Несмотря на отсутствие традиционной решетки, электрокары не обходятся без систем охлаждения. Для контроля температуры требуется аккумуляторная батарея, электромоторы, инвертор, зарядное оборудование, электроника и система климат-контроля.

Именно поэтому большинство современных моделей имеют компактные воздухозаборники в нижней части переднего бампера. Некоторые производители также используют активные жалюзи, которые открываются только тогда, когда система нуждается в дополнительном охлаждении.

Одним из примеров является Hyundai Ioniq 5, который оснащен активными воздушными заслонками. В закрытом состоянии они улучшают энергоэффективность, а открываются только для поддержания оптимальной температуры батареи.

Мощные электрокары имеют больше вентиляционных отверстий

Не все электромобили получают полностью закрытую переднюю часть. Высокопроизводительные модели во время интенсивных разгонов, скоростной езды, быстрой зарядки или использования на треке выделяют гораздо больше тепла.

Например, Hyundai Ioniq 5 N имеет функциональные вентиляционные отверстия, воздушные каналы и активные заслонки. Большие электрические пикапы и внедорожники также могут получать более заметные отверстия для охлаждения, особенно если они рассчитаны на буксировку или эксплуатацию в жарких условиях.

Решетка стала элементом дизайна и местом для датчиков.

Многие автопроизводители не отказываются от характерной формы решетки полностью, поскольку она остается важной частью узнаваемости бренда. К примеру, в BMW iX фирменные «ноздри» не пропускают воздух, а выполняют роль закрытой панели, за которой размещены разнообразные датчики.

Другие производители используют декоративные панели, световые элементы или черные вставки, только имитирующие традиционную решетку, но не выполняющие ее начальной функции.

Таким образом, отсутствие большой радиаторной решетки в электромобилях является следствием другой конструкции силовой установки. В то же время современные электрокары все равно нуждаются в охлаждении, однако обеспечивают его значительно эффективнее, используя компактные воздухозаборники, активные заслон.

MMR По материалам:

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