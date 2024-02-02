ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены) — Finance.ua
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ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

Технологии&Авто
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ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
Auto.ria поделился рейтингом из 15 моделей подержанных автомобилей, которые чаще всего покупали в Украине в январе 2024 года.
Первый месяц 2024 года закончился с итогом 84,2 тысячи сделок купли-продажи легковушек с пробегом, присутствовавших на внутреннем рынке. И как говорят эксперты Auto. ria, это довольно неплохой результат, для сравнения — средний показатель в прошлом году составил 79,6 тыс. сделок ежемесячно.
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Лидером среди марок с весомой долей 12,8% (которая еще и выросла по сравнению с предыдущими периодами), остается Volkswagen. Остальные модели, попавшие в пятерку лидеров, занимают 5−6% рынка. В общей сложности приведенные на диаграмме 15 производителей суммарно покрывают 75% украинского вторичного рынка легковушек.
ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
Вот список из пятнадцати отдельных моделей, которые в прошлом месяце продавали (соответственно и покупали) чаще всего.

1. Volkswagen Passat. Средняя цена подобных — $11 300

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

2. Skoda Octavia. Средняя цена подобных — $5900

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

3. Daewoo Lanos. Средняя цена подобных — $2600

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

4. Volkswagen Golf. $4300

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
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5. Renault Megane. $8100

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

6. Форд Фокус. $5800

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

7. BMW 5 Series. $5600

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

8. Opel Astra. $5000

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
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9. BMW 3 Series. $5400

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

10. Audi A6. $5100

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

11. Skoda Fabia. $5200

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

12. Chevrolet Aveo. $4200

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

13. Toyota Camry. $9600

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

14. Audi A4. $5200

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)

15. Mercedes-Benz E-Class. $7000

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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