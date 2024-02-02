ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены) — Finance.ua

ТОП-15 подержанных авто, которые чаще всего покупают в Украине (фото, цены)
Auto.ria поделился рейтингом из 15 моделей подержанных автомобилей, которые чаще всего покупали в Украине в январе 2024 года.
Первый месяц 2024 года закончился с итогом 84,2 тысячи сделок купли-продажи легковушек с пробегом, присутствовавших на внутреннем рынке. И как говорят эксперты Auto. ria, это довольно неплохой результат, для сравнения — средний показатель в прошлом году составил 79,6 тыс. сделок ежемесячно.
Лидером среди марок с весомой долей 12,8% (которая еще и выросла по сравнению с предыдущими периодами), остается Volkswagen. Остальные модели, попавшие в пятерку лидеров, занимают 5−6% рынка. В общей сложности приведенные на диаграмме 15 производителей суммарно покрывают 75% украинского вторичного рынка легковушек.
Вот список из пятнадцати отдельных моделей, которые в прошлом месяце продавали (соответственно и покупали) чаще всего.
1. Volkswagen Passat. Средняя цена подобных — $11 300
2. Skoda Octavia. Средняя цена подобных — $5900
3. Daewoo Lanos. Средняя цена подобных — $2600
4. Volkswagen Golf. $4300
5. Renault Megane. $8100
6. Форд Фокус. $5800
7. BMW 5 Series. $5600
8. Opel Astra. $5000
9. BMW 3 Series. $5400
10. Audi A6. $5100
11. Skoda Fabia. $5200
12. Chevrolet Aveo. $4200
13. Toyota Camry. $9600
14. Audi A4. $5200
15. Mercedes-Benz E-Class. $7000
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