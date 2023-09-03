Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом — Finance.ua

Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом 03.09.2023, 00:34 — Технологии&Авто

Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом

Автомобильный портал What Car составил рейтинг самых надежных семейных автомобилей с пробегом в возрасте от четырех до десяти лет.

Согласно исследованию, Mazda 3 2014−2019 годов выпуска с бензиновым двигателем — самый надежный семейный автомобиль, который можно купить на вторичном рынке. Рейтинг его надежности достигает рекордных 99,3%. В последнее время только 3,6% владельцев этой «японки» столкнулись с неисправностями, причем большинство из них были связаны с электричеством.

Второе место в рейтинге самых надежных семейных автомобилей заняла бензиновая версия Honda Civic 2012−2017 годов выпуска с рейтингом надежности 96,2%.

Замыкает топ-3 Hyundai i30 второго поколения 2012−2017 годов выпуска, надежность которого оценивают в 94,9% из 100% возможных.

Топ-20 самых надежных семейных автомобилей с пробегом:

Mazda 3 (2014−2019) — 99,3% надежности; Honda Civic, бензин (2012−2017) — 96,2%; Hyundai i30 (2012−2017) — 94,9%; Honda Civic, дизель (2012−2017) — 93,6%; Seat Leon, дизель (2013−2020) — 93,5%; Toyota Auris, бензин (2007−2013) — 92,3%; Skoda Yeti, бензин (2009−2017) — 92,1%; Alfa Romeo Giulietta (2010−2020) — 92%; Ford Focus, дизель (2004−2011) — 90%; Honda Civic (2006−2012) — 88,3%; Mazda 3 бензин (2009−2013) — 88,2%; Seat Leon бензин (2013−2020) — 88,1%; Skoda Yeti, дизель (2009−2017) — 88%; Honda Accord (2008−2015) — 87,4%; Skoda Octavia, бензин (2013−2020) — 87,3%; BMW 1-й серии (2011−2019) — 87%; Mercedes A-класса (2005−2012) — 86,9%; Nissan Pulsar (2014−2018) — 86,7%; Kia Ceed дизель (2012−2018) — 86,7%; Vauxhall Astra, бензин (2015−2021) — 86,5%.

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