Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом — Finance.ua

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Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом

Технологии&Авто
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Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом
Названы самые надежные семейные автомобили с пробегом
Автомобильный портал What Car составил рейтинг самых надежных семейных автомобилей с пробегом в возрасте от четырех до десяти лет.
Согласно исследованию, Mazda 3 2014−2019 годов выпуска с бензиновым двигателем — самый надежный семейный автомобиль, который можно купить на вторичном рынке. Рейтинг его надежности достигает рекордных 99,3%. В последнее время только 3,6% владельцев этой «японки» столкнулись с неисправностями, причем большинство из них были связаны с электричеством.
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Второе место в рейтинге самых надежных семейных автомобилей заняла бензиновая версия Honda Civic 2012−2017 годов выпуска с рейтингом надежности 96,2%.
Замыкает топ-3 Hyundai i30 второго поколения 2012−2017 годов выпуска, надежность которого оценивают в 94,9% из 100% возможных.
Топ-20 самых надежных семейных автомобилей с пробегом:
  1. Mazda 3 (2014−2019) — 99,3% надежности;
  2. Honda Civic, бензин (2012−2017) — 96,2%;
  3. Hyundai i30 (2012−2017) — 94,9%;
  4. Honda Civic, дизель (2012−2017) — 93,6%;
  5. Seat Leon, дизель (2013−2020) — 93,5%;
  6. Toyota Auris, бензин (2007−2013) — 92,3%;
  7. Skoda Yeti, бензин (2009−2017) — 92,1%;
  8. Alfa Romeo Giulietta (2010−2020) — 92%;
  9. Ford Focus, дизель (2004−2011) — 90%;
  10. Honda Civic (2006−2012) — 88,3%;
  11. Mazda 3 бензин (2009−2013) — 88,2%;
  12. Seat Leon бензин (2013−2020) — 88,1%;
  13. Skoda Yeti, дизель (2009−2017) — 88%;
  14. Honda Accord (2008−2015) — 87,4%;
  15. Skoda Octavia, бензин (2013−2020) — 87,3%;
  16. BMW 1-й серии (2011−2019) — 87%;
  17. Mercedes A-класса (2005−2012) — 86,9%;
  18. Nissan Pulsar (2014−2018) — 86,7%;
  19. Kia Ceed дизель (2012−2018) — 86,7%;
  20. Vauxhall Astra, бензин (2015−2021) — 86,5%.

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По материалам:
mmr.ua
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