ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине — рейтинг (инфографика) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине — рейтинг (инфографика)

Согласно статистике за июль, 9 из 10 новых авто проданных в Украине — кроссоверы.

В прошлом месяце украинцы купили 5300 новых легковых автомобилей. Несмотря на то, что эти показатели пока недотягивают до довоенных, они показывают положительные тенденции на украинском авторынке.

Так, за июль 2023 года украинцы купили на 45% больше машин, чем годом ранее. В то же время, по сравнению с июнем 2023 года, можно наблюдать падение количества продаж примерно на 5%.

Если говорить о самых популярных моделях июля, то здесь список выглядит так:

Renault Duster — 552 авто;

Toyota RAV-4 — 379;

Volkswagen ID.4 — 214;

Skoda Karoq — 153;

Toyota Land Cruiser Prado — 148;

Skoda Kodiaq — 143;

Mazda CX5 — 130;

Skoda Octavia — 119;

Volkswagen Touareg — 119;

Hyundai Tucson — 109.

Если брать данные с начала 2023 года, то в Украине уже успели зарегистрировать 32 400 новых легковых автомобилей, что больше на 51%, чем за аналогичный период 2022 года.

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