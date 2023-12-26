Эксперты назвали 9 лучших автомобилей с пробегом, которые стоит выбрать в 2024 году — Finance.ua

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Эксперты назвали 9 лучших автомобилей с пробегом, которые стоит выбрать в 2024 году

Технологии&Авто
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Эксперты назвали 9 лучших автомобилей с пробегом, которые стоит выбрать в 2024 году
Эксперты назвали 9 лучших автомобилей с пробегом, которые стоит выбрать в 2024 году
На рынке представлено много подержанных семейных авто, поэтому выбрать лучшее не всегда легко. Следует обращать внимание на просторный салон, функции безопасности, надежность технических характеристик и современное оборудование.
Издание Auto Express опубликовало список лучших подержанных автомобилей для семьи. Эксперты оценили все достоинства и недостатки машин.

Vauxhall Insignia

Такой автомобиль уже третий год подряд является номером один среди семей, потому что имеет хорошее соотношение цены и качества. Независимо от уровня комплектации, хэтчбек оснащен информационно развлекательной системой с сенсорным экраном, к которому вы можете подключиться с телефона или другого гаджета.
Автомобиль сочетает мощность и экономичность благодаря 1,5-литровому бензиновому двигателю с турбонаддувом.
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Skoda Superb

Автомобиль имеет огромный, стильный салон, хорошую динамику вождения и настройки гибрида, подключаемого от электросети. Несмотря на то, что линейка Superb существует с 2015 года, в 2019 году она была обновлена, в новые модели добавили светодиодные фары и адаптивный круиз-контроль. Последний Superb также имеет ряд высокотехнологичных информационно развлекательных систем.
Даже если ваш бюджет ограничен и вы можете купить Superb без рестайлинга, вы все равно будете наслаждаться преимуществами вождения одного из самых практичных крупных семейных автомобилей.

Peugeot 508

Утонченный силуэт седана фактически скрывает удобную дверь багажника хэтчбека, а салон достаточно просторный. Обильный уровень оборудования и роскошные материалы создают ощущение авто премиум-класса.

Hyundai i40

Hyundai больше сосредоточился на комфорте, эффективности и встроенном комплекте, а не на динамике вождения. Стиль интерьера изысканный и придает чувство престижности и солидности. Все автомобили оснащены стереосистемой с шестью динамиками.
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Toyota Prius

Prius — это отличный семейный автомобиль, недорогой в эксплуатации, который полностью отвечает фантастической надежности Toyota, а также хорошо выглядит. Сочетание эффективного бензинового двигателя 1,8 с гибридной самозаряжающейся батареей означает, что авто обеспечит экономность со значительно меньшими вредными выбросами в воздух.

Volkswagen Passat

Последняя модель появилась в 2015 году и была обновлена ​​в 2019 году. Последние дизели 1,6 и 2,0 TDI плавные и эффективные, а новейшие 1,5-литровые и 2,0-литровые бензиновые двигатели мощные. Все Passat очень удобны в управлении и являются отличными автомобилями для дальних поездок.

Mazda 6

Это один из немногих семейных автомобилей, вождение которого доставляет удовольствие, сочетая спортивную управляемость с эффективным и мощным двигателем. Mazda 6 предлагает много места внутри для пятерых взрослых, а также просторный багажник.

Citroen Grand Space Tourer

Автомобиль очень просторный внутри и имеет простой, но изысканный дизайн. Вы можете выбрать модель с дизельным или бензиновым двигателем с 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 129 лошадиных сил.

Hyundai Ioniq

Авто имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор, выдающий общую мощность 139 лошадиных сил. Зрительно Ioniq имеет похожий на Prius профиль, что, возможно, не удивительно, поскольку оба оптимизированы в аэродинамической трубе, чтобы уменьшить сопротивление и повысить эффективность, но это авто вы можете купить по значительно более низкой цене, чем Prius.
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По материалам:
Ampercar
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