Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)

Личные финансы
35
Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)
Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)
Украинский маркетплейс Auto.Ria в течение ноября-декабря 2023 года провел опрос аудитории о планах украинцев по покупке авто или смене имеющегося в 2024 году или в ближайший период.

Какие планы украинских автомобилистов относительно покупки или смены авто

Эксперты исследовали намерения приобрести или сменить авто среди тех, у кого еще нет транспорта, и водителей, владеющих автомобилем. У 89% украинских автомобилистов есть авто и 78% из них планируют его смену. 31% хотят это сделать в ближайшее время, а 47% пока не имеют конкретных сроков для этого.
Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)
Среди опрошенных у 11% нет авто, но 93% из них планируют купить. Цель покупки авто разнится: 47% опрошенных хотят более мощный транспорт, 45% - намерены пересесть в более комфортный автомобиль. 8% указали, что хотят авто, ведь это возможность сберечь свою жизнь в случае опасности. А 7% опрошенных откладывали покупку после начала полномасштабной войны, и сейчас планируют это сделать.
Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)
Большинство опрошенных украинцев не планируют доставлять авто из-за границы — 36%. Однако 35% все же рассматривают возможность покупки автомобилей из Европы.
Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)

Бюджет на авто

Опрос показывает, что в бюджете на автомобили 29% украинцев ориентируются на 10 000 — 20 000 долларов США. Но 20% автомобилистов планируют покупку в пределах 4000 — 6000 долларов США.

Читайте также: Как купить авто из США

11% людей отметили, что имеют определенный бюджет на покупку авто и полномасштабное вторжение на него не повлияло. Однако 48% покупателей экономят на покупке. 36% опрошенных указали, что прибыль уменьшилась, поэтому хотят более экономный автомобиль.
Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)

Какие намерения у тех, кто не планирует менять авто?

15% опрошенных отметили, что у них есть авто, но не планируют его менять. 64% из них пользуются своим авто до 3 лет, 14% - 3−5 лет, 9% - 5−10 лет. Опрос иллюстрирует, что 26% еще не меняли свой автомобиль, а 25% заменяют его каждые 5 лет.
Среди участников опроса Auto. Ria 54% не рассматривают возможность покупки еще одного авто, но у 24% уже есть два или более автомобилей в пользовании. Для 58% водителей цена была ключевым признаком при покупке авто. Однако 50−52% отметили, что марка и внешний вид транспорта были также определяющими.
Читайте также
Согласно исследованию аудитории Auto. Ria, большинство опрошенных украинцев рассуждают о покупке автомобиля и ищут модель, которая больше всего будет подходить под бюджет. Полномасштабное вторжение оказало значительное влияние на решение о замене или покупке авто, ведь транспорт стал потребностью, которая сохранит жизнь во время опасности. Украинцы учитывают события в стране перед тем, как сменить автомобиль. Почти половина опрошенных оптимизирует бюджет, а треть желает приобрести более экономный автомобиль из-за уменьшения бюджета.
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.