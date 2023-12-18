Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика) — Finance.ua

Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

Планируют ли украинцы покупать автомобили (инфографика)

Украинский маркетплейс Auto.Ria в течение ноября-декабря 2023 года провел опрос аудитории о планах украинцев по покупке авто или смене имеющегося в 2024 году или в ближайший период.

Какие планы украинских автомобилистов относительно покупки или смены авто

Эксперты исследовали намерения приобрести или сменить авто среди тех, у кого еще нет транспорта, и водителей, владеющих автомобилем. У 89% украинских автомобилистов есть авто и 78% из них планируют его смену. 31% хотят это сделать в ближайшее время, а 47% пока не имеют конкретных сроков для этого.

Среди опрошенных у 11% нет авто, но 93% из них планируют купить. Цель покупки авто разнится: 47% опрошенных хотят более мощный транспорт, 45% - намерены пересесть в более комфортный автомобиль. 8% указали, что хотят авто, ведь это возможность сберечь свою жизнь в случае опасности. А 7% опрошенных откладывали покупку после начала полномасштабной войны, и сейчас планируют это сделать.

Большинство опрошенных украинцев не планируют доставлять авто из-за границы — 36%. Однако 35% все же рассматривают возможность покупки автомобилей из Европы.

Бюджет на авто

Опрос показывает, что в бюджете на автомобили 29% украинцев ориентируются на 10 000 — 20 000 долларов США. Но 20% автомобилистов планируют покупку в пределах 4000 — 6000 долларов США.

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11% людей отметили, что имеют определенный бюджет на покупку авто и полномасштабное вторжение на него не повлияло. Однако 48% покупателей экономят на покупке. 36% опрошенных указали, что прибыль уменьшилась, поэтому хотят более экономный автомобиль.

Какие намерения у тех, кто не планирует менять авто?

15% опрошенных отметили, что у них есть авто, но не планируют его менять. 64% из них пользуются своим авто до 3 лет, 14% - 3−5 лет, 9% - 5−10 лет. Опрос иллюстрирует, что 26% еще не меняли свой автомобиль, а 25% заменяют его каждые 5 лет.

Среди участников опроса Auto. Ria 54% не рассматривают возможность покупки еще одного авто, но у 24% уже есть два или более автомобилей в пользовании. Для 58% водителей цена была ключевым признаком при покупке авто. Однако 50−52% отметили, что марка и внешний вид транспорта были также определяющими.

Согласно исследованию аудитории Auto. Ria, большинство опрошенных украинцев рассуждают о покупке автомобиля и ищут модель, которая больше всего будет подходить под бюджет. Полномасштабное вторжение оказало значительное влияние на решение о замене или покупке авто, ведь транспорт стал потребностью, которая сохранит жизнь во время опасности. Украинцы учитывают события в стране перед тем, как сменить автомобиль. Почти половина опрошенных оптимизирует бюджет, а треть желает приобрести более экономный автомобиль из-за уменьшения бюджета.

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