Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей — Finance.ua
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Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей

Личные финансы
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Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей
Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей
В ноябре украинцы приобрели 1,1 тыс. китайских электромобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Как отмечает ассоциация, это четверть из всех электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в течение прошлого месяца. Из этого количества 65% новых и 35% подержанных.

Самые новые модели:

  • Volkswagen ID.4 — 296 ед.;
  • Toyota BZ4X — 64 ед.;
  • BYD Song — 55 ед;
  • Honda eNS1 — 50 ед.;
  • Volkswagen ID.6 — 48 ед.

Самые популярные б/у модели:

  • Volkswagen ID.4 — 155 ед.;
  • Toyota BZ4X — 33 ед.;
  • Volkswagen ID.6 — 24 ед.;
  • BYD Song — 24 ед.;
  • Honda eNS1 — 19 ед.
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Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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