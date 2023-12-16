Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей — Finance.ua

Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей Сегодня 21:45 — Личные финансы

Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей

В ноябре украинцы приобрели 1,1 тыс. китайских электромобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Как отмечает ассоциация, это четверть из всех электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в течение прошлого месяца. Из этого количества 65% новых и 35% подержанных.

Самые новые модели:

Volkswagen ID.4 — 296 ед.;

Toyota BZ4X — 64 ед.;

BYD Song — 55 ед;

Honda eNS1 — 50 ед.;

Volkswagen ID.6 — 48 ед.

Самые популярные б/у модели:

Volkswagen ID.4 — 155 ед.;

Toyota BZ4X — 33 ед.;

Volkswagen ID.6 — 24 ед.;

BYD Song — 24 ед.;

Honda eNS1 — 19 ед.

Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.

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