ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину — Finance.ua

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
В ноябре украинский автопарк пополнился на 23,5 тыс. легковушек с пробегом, что на 1,7 тыс. больше, чем было подано на первую регистрацию в октябре. Фактически, если не брать незначительное снижение темпов «пригона» в апреле, с начала года этот сегмент рос, увеличивая свою долю на вторичном рынке, как сейчас достигла 23,1%, хотя начинался год с 16%.
Об этом свидетельствует аналитика рынка портала auto.ria.
Всего за прошедшие 11 месяцев, по информации из открытых данных ГСЦ МВД, на первую регистрацию после растаможки было подано 198 тыс. б/у легковых машин. Средний возраст новоприбывших авто в ноябре оказался наименьшим — 9,4 года, при среднем значении для 2023-го около 10,5 года.
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Набор производителей остался неизменным с предыдущего месяца, лишь несколько резидентов этого «Топ-15» поменялись местами, а также незначительно изменились доли некоторых марок. В общем — достаточно стабильная картина предпочтений украинских автомобилистов относительно «свежепригнанных» легковушек.
Список отдельных моделей, которые чаще всего «пригоняли» в прошлом месяце, выглядит довольно привычно: тот же лидер Volkswagen Golf, благодаря своей электрической версии, усилившей варианты с ДВС в количестве 364 шт. Однако и без них «гольф» так или иначе получил бы первенство. Вторая позиция у Skoda Octavia, третья — у Renault Megane. Бывший глава этого рейтинга, Volkswagen Passat, пока переводит дух на четвертой строчке.
15 моделей, которые чаще всего подавали на первую госрегистрацию
1. Volkswagen Golf
- Куплено — 1452 шт.
- Популярный г. в. — 2020
- Средняя цена подобных — $20 700
2. Skoda Octavia
- Куплено — 943 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $15 500
3. Renault Megane
- Куплено — 806 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $8200
4. Volkswagen Passat
- Куплено — 762 шт.
- Популярный г. в. — 2016
- Средняя цена подобных — $15 800
5. Renault Scenic
- Куплено — 587 шт.
- Популярный г. в. — 2017
- Средняя цена подобных — $15 700
6. Nissan Leaf
- Куплено — 537 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $16 900
7. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 483 шт.
- Популярный г. в. — 2019
- Средняя цена подобных — $27 000
8. Audi A4
- Куплено — 431 шт.
- Популярный г. в. — 2015
- Средняя цена подобных — $15 500
9. Tesla Model 3
- Куплено — 408 шт.
- Популярный г. в. — 2021
- Средняя цена подобных — $31 700
10. Audi Q5
- Куплено — 396 шт.
- Популярный г. в. — 2015
- Средняя цена подобных — $21 000
11. Volkswagen Touran
- Куплено — 387 шт.
- Популярный г. в. — 2003
- Средняя цена подобных — $5600
12. Ford Focus
- Куплено — 362 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $5800
13. Opel Astra
- Куплено — 358 шт.
- Популярный г. в. — 2005
- Средняя цена подобных — $4900
14. Nissan Rogue
- Куплено — 341 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $17 500
15. Mazda CX-5
- Куплено — 336 шт.
- Популярный г. в. — 2013
- Средняя цена подобных — $14 500
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