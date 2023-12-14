ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину — Finance.ua

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину Сегодня 21:08 — Технологии&Авто

В ноябре украинский автопарк пополнился на 23,5 тыс. легковушек с пробегом, что на 1,7 тыс. больше, чем было подано на первую регистрацию в октябре. Фактически, если не брать незначительное снижение темпов «пригона» в апреле, с начала года этот сегмент рос, увеличивая свою долю на вторичном рынке, как сейчас достигла 23,1%, хотя начинался год с 16%.

Об этом свидетельствует аналитика рынка портала auto.ria.

Всего за прошедшие 11 месяцев, по информации из открытых данных ГСЦ МВД, на первую регистрацию после растаможки было подано 198 тыс. б/у легковых машин. Средний возраст новоприбывших авто в ноябре оказался наименьшим — 9,4 года, при среднем значении для 2023-го около 10,5 года.

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Набор производителей остался неизменным с предыдущего месяца, лишь несколько резидентов этого «Топ-15» поменялись местами, а также незначительно изменились доли некоторых марок. В общем — достаточно стабильная картина предпочтений украинских автомобилистов относительно «свежепригнанных» легковушек.

Список отдельных моделей, которые чаще всего «пригоняли» в прошлом месяце, выглядит довольно привычно: тот же лидер Volkswagen Golf, благодаря своей электрической версии, усилившей варианты с ДВС в количестве 364 шт. Однако и без них «гольф» так или иначе получил бы первенство. Вторая позиция у Skoda Octavia, третья — у Renault Megane. Бывший глава этого рейтинга, Volkswagen Passat, пока переводит дух на четвертой строчке.

15 моделей, которые чаще всего подавали на первую госрегистрацию

1. Volkswagen Golf

Куплено — 1452 шт.

Популярный г. в. — 2020

Средняя цена подобных — $20 700

2. Skoda Octavia

Куплено — 943 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $15 500

3. Renault Megane

Куплено — 806 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $8200

4. Volkswagen Passat

Куплено — 762 шт.

Популярный г. в. — 2016

Средняя цена подобных — $15 800

5. Renault Scenic

Куплено — 587 шт.

Популярный г. в. — 2017

Средняя цена подобных — $15 700

6. Nissan Leaf

Куплено — 537 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $16 900

7. Volkswagen Tiguan

Куплено — 483 шт.

Популярный г. в. — 2019

Средняя цена подобных — $27 000

8. Audi A4

Куплено — 431 шт.

Популярный г. в. — 2015

Средняя цена подобных — $15 500

9. Tesla Model 3

Куплено — 408 шт.

Популярный г. в. — 2021

Средняя цена подобных — $31 700

10. Audi Q5

Куплено — 396 шт.

Популярный г. в. — 2015

Средняя цена подобных — $21 000

11. Volkswagen Touran

Куплено — 387 шт.

Популярный г. в. — 2003

Средняя цена подобных — $5600

12. Ford Focus

Куплено — 362 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $5800

13. Opel Astra

Куплено — 358 шт.

Популярный г. в. — 2005

Средняя цена подобных — $4900

14. Nissan Rogue

Куплено — 341 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $17 500

15. Mazda CX-5

Куплено — 336 шт.

Популярный г. в. — 2013

Средняя цена подобных — $14 500

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