ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину — Finance.ua
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ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину

Технологии&Авто
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В ноябре украинский автопарк пополнился на 23,5 тыс. легковушек с пробегом, что на 1,7 тыс. больше, чем было подано на первую регистрацию в октябре. Фактически, если не брать незначительное снижение темпов «пригона» в апреле, с начала года этот сегмент рос, увеличивая свою долю на вторичном рынке, как сейчас достигла 23,1%, хотя начинался год с 16%.
Об этом свидетельствует аналитика рынка портала auto.ria.
Всего за прошедшие 11 месяцев, по информации из открытых данных ГСЦ МВД, на первую регистрацию после растаможки было подано 198 тыс. б/у легковых машин. Средний возраст новоприбывших авто в ноябре оказался наименьшим — 9,4 года, при среднем значении для 2023-го около 10,5 года.

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ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
Набор производителей остался неизменным с предыдущего месяца, лишь несколько резидентов этого «Топ-15» поменялись местами, а также незначительно изменились доли некоторых марок. В общем — достаточно стабильная картина предпочтений украинских автомобилистов относительно «свежепригнанных» легковушек.
ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
Список отдельных моделей, которые чаще всего «пригоняли» в прошлом месяце, выглядит довольно привычно: тот же лидер Volkswagen Golf, благодаря своей электрической версии, усилившей варианты с ДВС в количестве 364 шт. Однако и без них «гольф» так или иначе получил бы первенство. Вторая позиция у Skoda Octavia, третья — у Renault Megane. Бывший глава этого рейтинга, Volkswagen Passat, пока переводит дух на четвертой строчке.

15 моделей, которые чаще всего подавали на первую госрегистрацию

1. Volkswagen Golf

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 1452 шт.
  • Популярный г. в. — 2020
  • Средняя цена подобных — $20 700

2. Skoda Octavia

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 943 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $15 500

3. Renault Megane

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 806 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $8200

4. Volkswagen Passat

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 762 шт.
  • Популярный г. в. — 2016
  • Средняя цена подобных — $15 800

5. Renault Scenic

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 587 шт.
  • Популярный г. в. — 2017
  • Средняя цена подобных — $15 700

6. Nissan Leaf

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 537 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $16 900

7. Volkswagen Tiguan

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 483 шт.
  • Популярный г. в. — 2019
  • Средняя цена подобных — $27 000

8. Audi A4

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 431 шт.
  • Популярный г. в. — 2015
  • Средняя цена подобных — $15 500

9. Tesla Model 3

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 408 шт.
  • Популярный г. в. — 2021
  • Средняя цена подобных — $31 700

10. Audi Q5

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 396 шт.
  • Популярный г. в. — 2015
  • Средняя цена подобных — $21 000

11. Volkswagen Touran

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 387 шт.
  • Популярный г. в. — 2003
  • Средняя цена подобных — $5600

12. Ford Focus

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 362 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $5800

13. Opel Astra

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 358 шт.
  • Популярный г. в. — 2005
  • Средняя цена подобных — $4900

14. Nissan Rogue

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 341 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $17 500

15. Mazda CX-5

ТОП-15 марок и моделей легковых авто, которые чаще всего привозят в Украину
  • Куплено — 336 шт.
  • Популярный г. в. — 2013
  • Средняя цена подобных — $14 500
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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