Назван средний возраст легковых автомобилей в Украине — Finance.ua

Назван средний возраст легковых автомобилей в Украине Сегодня 20:01 — Личные финансы

Назван средний возраст легковых автомобилей в Украине

Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

За одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

«Это самый маленький показатель за последние пять лет», — подчеркивают в ассоциации.

Из этого количества львиную долю (78%) составили подержанные легковушки, ввезенные из других стран.

За последние 10 лет наибольшая доля подержанных авто в пополнении автопарка страны была зафиксирована в 2022 году — 92%, а наименьшая в 2014 году — 4%.

Инфографика: Укравтопром

Напомним, в ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.

В течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

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