Зеленский анонсировал онлайн-услугу купли и продажи авто в «Дії» — Finance.ua

Зеленский анонсировал онлайн-услугу купли и продажи авто в «Дії» Сегодня 15:01 — Личные финансы

Зеленский анонсировал онлайн-услугу купли и продажи авто в «Дії»

В ночь на 20 декабря на Едином портале государственных услуг «Дія» будет запущена услуга купли и продажи авто.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время «Дія Summit».

«Сегодня в полночь заработает онлайн услуга купли и продажи авто в «Дії», — отметил Зеленский.

«Всего лишь за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте», — добавил глава государства.

Как отметил в ходе мероприятия вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, новая услуга позволит переоформить транспортное средство вообще без центров МВД. Это позволит значительно сэкономить время украинцев, ведь проверка авто и пользователей будет осуществляться автоматически без участия администратора.

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В свою очередь министр МВД Игорь Клименко добавил, что воспользоваться онлайн перерегистрацией смогут только те, кто впервые за год продает авто, так что «перекупы» не смогут воспользоваться «Дією» для своих схем.

Важно также, что оплата за транспортное средство не происходит в «Дії».

Во время бета-тестирования украинцы уже перерегистрировали в Дії 61 авто.

Справка Finance.ua:

услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. В приложении продавцу следует сформировать заявление в «Дії» и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор;

покупателю только необходимо его подписать и выбрать — оставить старый номерной знак или сменить новый со специальной серией;

также в «Дії» можно будет заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение «Укрпочты», вместо того, чтобы повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях.

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Економічна Правда По материалам:

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