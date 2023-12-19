Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії» — Finance.ua

Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії» Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії»

Новый законопроект о таможенном оформлении автомобилей в «Дії» будет зарегистрирован в Верховной Раде до конца года.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «24 каналу»

«Мы уже зарегистрировали законы о растаможке, но они не были приняты. Однако хочу сказать и сделаю вам спойлер, что до конца этого года зарегистрируют обновленный законопроект», — сказал Федоров.

По его словам, законопроект о таможенном оформлении автомобилей в «Дії» в новой редакции поддерживает большое количество авторов-депутатов, «которые верят, что услуга может стать трансформационной для таможни».

Документ также поддерживает Министерство финансов. Кроме того, направление курирует лично премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Я надеюсь, что до конца года этот законопроект будет зарегистрирован», — сказал Федоров, уточнив, что рассматриваться парламентом он будет уже в 2024 году.

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Верховная Рада в феврале провалила голосование за принятие за основу законопроектов № 7466 и № 7468 о таможенном оформлении транспортных средств (ТС) через приложение «Дія» и по новой формуле: их поддержали соответственно 212 и 206 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк, депутаты отклонили также направление законопроектов на повторное первое чтение (217 голосов) и автору инициативы на доработку (225 голосов).

Федоров не раз говорил, что растаможка авто в несколько кликов в «Дії» сделает услугу простой и антикоррупционной, поскольку такая процедура исключает человеческий фактор.

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В презентации к законопроектам стоимость растаможки зависела от объема и типа двигателя, года выпуска машины и ее марки (если автомобиль эксклюзивный). Согласно формуле, растаможка двухлетнего гибридного авто с объемом двигателя 2 л и стоимостью EUR15 тыс. обошлось бы владельцу в EUR1,86 тыс., тогда как текущая система предусматривает платеж в EUR4,92 тыс. В настоящее время при таможенном оформлении учитывается стоимость транспортного средства, что, по мнению авторов новой инициативы, создает условия для потенциальных манипуляций и содержит коррупционные риски.

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