Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії» — Finance.ua

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Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії»

Казна и Политика
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Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії»
Федоров сообщил, когда будет зарегистрирован законопроект о растаможке автомобилей в «Дії»
Новый законопроект о таможенном оформлении автомобилей в «Дії» будет зарегистрирован в Верховной Раде до конца года.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «24 каналу».
«Мы уже зарегистрировали законы о растаможке, но они не были приняты. Однако хочу сказать и сделаю вам спойлер, что до конца этого года зарегистрируют обновленный законопроект», — сказал Федоров.
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По его словам, законопроект о таможенном оформлении автомобилей в «Дії» в новой редакции поддерживает большое количество авторов-депутатов, «которые верят, что услуга может стать трансформационной для таможни».
Документ также поддерживает Министерство финансов. Кроме того, направление курирует лично премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Я надеюсь, что до конца года этот законопроект будет зарегистрирован», — сказал Федоров, уточнив, что рассматриваться парламентом он будет уже в 2024 году.
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Верховная Рада в феврале провалила голосование за принятие за основу законопроектов № 7466 и № 7468 о таможенном оформлении транспортных средств (ТС) через приложение «Дія» и по новой формуле: их поддержали соответственно 212 и 206 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк, депутаты отклонили также направление законопроектов на повторное первое чтение (217 голосов) и автору инициативы на доработку (225 голосов).
Федоров не раз говорил, что растаможка авто в несколько кликов в «Дії» сделает услугу простой и антикоррупционной, поскольку такая процедура исключает человеческий фактор.
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В презентации к законопроектам стоимость растаможки зависела от объема и типа двигателя, года выпуска машины и ее марки (если автомобиль эксклюзивный). Согласно формуле, растаможка двухлетнего гибридного авто с объемом двигателя 2 л и стоимостью EUR15 тыс. обошлось бы владельцу в EUR1,86 тыс., тогда как текущая система предусматривает платеж в EUR4,92 тыс. В настоящее время при таможенном оформлении учитывается стоимость транспортного средства, что, по мнению авторов новой инициативы, создает условия для потенциальных манипуляций и содержит коррупционные риски.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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