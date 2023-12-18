В Украине появилось много производств БпЛА: Федоров рассказал об отечественном вооружении — Finance.ua

В Украине появилось много производств БпЛА: Федоров рассказал об отечественном вооружении Сегодня 15:32 — Казна и Политика

В Украине появилось много производств БпЛА: Федоров рассказал об отечественном вооружении

В Украине все больше появляется производств БпЛА. В нашей стране создали одни из лучших в мире условий для этого и приняли множество законов, нормативно-правовых актов, которые просто «убили» бюрократию в этом направлении.

«Так что сегодня снова можно без проверяющих органов ввозить компоненты, ведь у БпЛА нет налогов на комплектующие. Также можно компании инкорпорировать в Дія.City и платить в 5 раз меньше налогов и даже бронировать сотрудников. То есть сделано много, ведь всеми Силами обороны увеличено финансирование направления «БпЛА и постоянно запускаются новые производства. Однако не могу сказать публично, сколько тысяч FPV-дронов в месяц сейчас производится, и как увеличивается производство», — рассказал в интервью «24 каналу» министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Однако он уточнил, что бюджет на FPV увеличивается, и работа с производителями идет. Федоров также сравнил потенциал производства дронов в Украине и рф.

«Если говорить о производителях, я не вижу лимита в нашем потенциале. У нас появляется большое количество талантливых компаний, начинающих локализацию комплектующих, которые могут масштабироваться и умеют масштабироваться. И, конечно, все будет зависеть от количества ресурсов. россия обладает экономическим потенциалом, поскольку она сейчас инвестирует больше, чем наша страна, но мы аккумулируем все возможные ресурсы, вы видите, что все работают над тем, чтобы привлекать партнерскую помощь, и внутри страны все делается для того, чтобы аккумулировать ресурсы на войну. Поэтому всё будет зависеть от интенсивности инвестиций в это направление», — пояснил министр.

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Кроме того, в Украине развивают роботизированные технологии. По данным Федорова, в настоящее время представлено более 100 разработок по направлению роботизированных систем на Brave1. 75 уже пришли верификации и часть из них получает финансирование.

«Некоторые также получили доступ к сильной эксплуатации и получают государственные контракты. Поэтому работа постоянно продолжается и мы видим, что на рынке появляется все больше проектов, которые занимаются роботизированными платформами по заминированию, разминированию и дистанционному управлению пулеметами… Они уже есть на фронте. Пока в недостаточном количестве, ведь она зависит и от количества инвестируемых ресурсов, и от скорости ввода этих платформ в эксплуатацию», — рассказал глава Минцифры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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