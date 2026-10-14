Топ-10 учебных заведений и рейтинг онлайн-школ Украины

В Украине обнародовали рейтинг школ по среднему баллу НМТ-2026 и отдельный список онлайн-заведений.

Школы ранжировались без дополнительных коэффициентов и с учетом только среднего балла тестов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследования онлайн-школы ThinkGlobal и открытые данные Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО).

Рейтинги школ по результатам НМТ каждую осень становятся для родителей главным ориентиром. Большинство платформ, однако, ранжирует школы не по среднему баллу, а по собственному рейтинговому, часть которого дает количество сданных тестов.

Другой подход предложила онлайн-школа ThinkGlobal: она перечислила открытые данные УЦОКО и обнародовала рейтинги без формул, рейтинговых баллов и привязки к количеству тестов — только по среднему баллу НМТ-2026.

10 лучших учебных заведений Украины

Первое место среди 8217 школ заняла Львовская гимназия «Евшан» со средним баллом 174,98. Далее в десятке:

Естественно-научный лицей № 145 в Киеве.

Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Львовская академическая гимназия при «Львовской политехнике».

Киевский лицей «КИ СКУЛ».

Научный лицей имени Николая Сабата в Ивано-Франковске.

Киевский лицей «Экология и культура».

Русановский лицей Киева.

Старокосовский лицей в Ивано-Франковской области.

Половину десятки составляют киевские учебные заведения, три места заняли львовские, а два — ивано-франковские.

Полный топ-1000 доступен на сайте ThinkGlobal: в разделе «Рейтинг НМТ» под таблицей есть переход на «Все школы Украины по НМТ-2026».

Отдельный рейтинг для онлайн-школ

В общих списках онлайн-школы стоят рядом со смешанными, где баллы считаются вместе для учащихся очных классов и онлайн-подразделения.

Поэтому в отдельный рейтинг вошли только частные школы, работающие исключительно онлайн, без офлайн-обучения, и чьи ученики сдавали НМТ в разных регионах.

Чтобы в список не попали очные лицеи с онлайн-классами, каждую школу проверили вручную по информации на ее сайте.

Сравнение среднего балла НМТ-2025 и НМТ-2026 среди топ-10 онлайн-школ Украины (скриншот: ThinkGlobal / УЦОКО)

Топ-10 онлайн-школ по среднему баллу НМТ-2026 и НМТ-2025 представлены в сравнительной таблице на изображении.

Так видно, кто стабильно держится в десятке, а кто меняет позиции. Рейтинги за 2023−2026 годы и методику их составления можно посмотреть в том же разделе «Рейтинг НМТ» по ссылке

Популярные порталы считают рейтинговый балл по формуле: 85% в нем составляют средний балл НМТ, а остальные 15% зависят от того, сколько тестов сдали в школе по сравнению с той, где их больше всего в стране.

В таблицах порталов указывают и рейтинговый балл платформы и отдельно средний балл НМТ, однако места определяет именно рейтинговый балл.

Так что школа с более низким средним баллом, но большим количеством тестов может стоять выше. Даже средний балл на разных платформах не совпадает: каждая по-своему обрабатывает те же данные.

УЦОКО собственных рейтингов не составляет. В 2025 году центр объяснил: НМТ сдают только те, кто планирует поступать в украинские вузы, поэтому по этим данным нельзя делать выводы обо всех выпускниках и строить рейтинги качества образования отдельных учебных заведений.

По словам директора Татьяны Вакуленко, на результаты могут влиять репетиторы, самоподготовка и переход учащихся в другие школы, а в малых школах один высокий или низкий балл заметно меняет картину.

Так что рейтинги по НМТ следует воспринимать как один из ориентиров, а не как главное основание для выбора школы.

Что учитывать, кроме рейтинга

Не менее важно, комфортно ли ребенку на уроках, как подают материал, есть ли контроль качества и сопровождение в обучении, проходят ли занятия вживую, а не только на платформе. И главное — учителя: профессиональные, с глубоким знанием предмета и эмпатией, способны объяснить интересно и без стресса.