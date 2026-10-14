Ваучер на новую профессию: какие правила обучения изменил Кабмин

Кабинет Министров Украины обновил правила предоставления образовательных услуг через Государственную службу занятости. Изменения касаются получения ваучеров на обучение, необходимых документов, условий профессиональной подготовки и сохранения пособия по безработице.

Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

Что изменится в получении ваучеров на обучение

Для получения ваучера теперь нужно предоставить рекомендательное письмо от работодателя или потенциального работодателя. В документе должна быть подтверждена потребность в обучении, а также указанные обязательства по трудоустройству на конкретную вакансию или повышение квалификации или переподготовки уже работающего работника.

Также обновили перечень документов, которыми можно подтвердить образование. В частности, разрешено использовать электронные документы из «Дії» и документы о результатах неформального обучения, выданные квалификационными центрами.

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Выбирать учебное заведение по ваучеру можно будет только из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Кроме того, уточнили ограничения для получения ваучера. Его не смогут получить люди, которые за последние три года обучались за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В то же время предусмотрены исключения. Они касаются, в частности, тех, кто по состоянию здоровья не может работать по ранее полученной профессии и имеет соответствующее заключение заведения здравоохранения.

Отдельное исключение предусмотрено для внутренне перемещенных лиц, которые получили этот статус после 24 февраля 2022 года и с тех пор не проходили переподготовку на средства Фонда.

Кто сможет получать пособие по безработице во время учебы

На весь период профессионального обучения по направлению службы занятости будет сохраняться пособие по безработице для определенных категорий зарегистрированных безработных.

К ним относятся:

внутренне перемещенные лица;

участники боевых действий;

люди в возрасте от 45 лет со страховым стажем более 15 лет;

люди с инвалидностью;

уволенные с военной службы;

люди, пережившие плен или получившие ранения во время военной службы.

Также правительство определило условия трудоустройства участниц экспериментального проекта по профессиональному обучению женщин по профессиям водителя троллейбуса, трамвая и автотранспортных средств.

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После окончания учебы участницы должны трудоустроиться в течение 45 календарных дней. Работодатель, по заказу которого организовали обучение, должен обеспечить трудоустройство в течение 60 календарных дней.