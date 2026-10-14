Где бизнес теряет миллионы: схемы мошенничества и карта рисков
Психология мошенничества: почему работники начинают воровать
- Треугольник мошенничества (Дональд Кресси): объясняет, что фрод возникает при наличии трех факторов — давления/мотива (финансовые трудности, долги), возможности (слабый внутренний контроль) и самооправдания/рационализации («мне недоплачивают», «компания от этого не обеднеет»).
- Теория дифференцированной связи/ассоциированных дифференциаций (Эдвин Сазерленд): утверждает, что преступному поведению учатся через коммуникацию в коллективе. Если у компании есть толерантность к «мелким» списаниям или откатам, новый сотрудник быстро перенимает эти деструктивные нормы.
- Теория рационального выбора (Дерек Корниш и Рональд Кларк): Нарушитель перед совершением преступления сопоставляет потенциальную выгоду и риск быть пойманным. Если риск минимальный, а выгода высокая — выбор делается в пользу фрода.
- Выход из операционного контроля: акционер теряет «пульс» своего бизнеса, что ведет к потере контроля над финансовыми показателями и отчетности.
- Решение: именно Forensic (независимое финансово-хозяйственное расследование) является тем инструментом, который позволяет восстановить прозрачность и контролировать бизнес без необходимости ежедневного погружения в рутину.
- Закупки: завышенные цены, использование своих поставщиков, непрозрачные откаты.
- Продажа и скидка: предоставление ручных скидок, оформление фиктивных возвратов товара.
- Запасы и склад: недостачи, чрезмерные или необоснованные списания, умышленный пересорт.
- Наличные деньги и касса: не оприходованные поступления, неофициальные расчеты и skimming.
- Персонал и зарплата: выплата окладов «мертвым душам», искусственно завышенные часы и премии.
- Дебиторская задолженность: «контролируемая» дебиторка и преждевременное безосновательное списание долгов.
- Бонусы от поставщиков: ретро-бонусы и скидки, которые оседают в карманах менеджеров и не доходят до компании.
- IT и доступы: использование общих паролей, чрезмерные права «на все», ручные несанкционированные правки в учетных системах.
Самые распространенные схемы мошенничества на практике
- Связанные лица: вывод денег и заключение сделок через аффилированные или подконтрольные структуры;
- Принцип «салями»: незаметное отчисление микроскопических сумм из большого количества транзакций или операций;
- «Мертвые души»: фиктивные работники в штате, на которых начисляется зарплата. Лучше всего разоблачается путем приглашения работников персонально получить заработную плату;
- Схема «Фишки»: постепенное и регулярное наращивание объемов вывода средств;
- Искусственное раздувание выручки: ненадлежащее или преждевременное признание доходов для демонстрации кажущегося успеха;
- Схема с компаниями-оболочками (фиктивными фирмами): создание связанного лица и отправка средств в рамках бестоварных операций;
- Схема откатов (кикбэков): оплата завышенных счетов с последующим получением разницы от контрагента — получателя средств;
- Схема хищения наличных поступлений: хищение наличных денег до того, как оно зафиксировано в учете, или после его фиксации;
- Схема совмещения обязанностей: конфликт интересов, когда один и тот же человек отвечает за разные контрольные цепи работы;
- Сокрытие ранее похищенных средств: зачисление украденных сумм в просроченную дебиторскую задолженность;
- Схема перекрытия долгов: пополнение счета, с которого ранее были выведены денежные средства, за счет новых поступлений от других клиентов;
- Схема списания товарно-материальных запасов: безосновательное списание сырья или готовой продукции в чрезмерных объемах;
- Схема искусственного занижения нераспределенной прибыли: сокрытие реальных доходов за счет искусственного раздувания (инфляции) расходов;
- Схема контролируемой дебиторской задолженности: искусственное создание и удержание дебиторской задолженности в интересах третьих лиц.
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