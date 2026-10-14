Где бизнес теряет миллионы: схемы мошенничества и карта рисков

В современных реалиях риски для бизнеса чаще кроются не снаружи, а внутри самих компаний. Сложные экономические условия, быстрая трансформация процессов и децентрализация управления создают благоприятную среду для мошенничества (фрода).

Так, по статистике, компании ежегодно теряют значительный процент дохода из-за откатов, схем с закупками, «мертвых душ» в штате и манипуляций с финансовой отчетностью. Для владельцев и топ-менеджеров вопрос защиты активов перестает быть просто функцией безопасности — это вопрос выживания и сохранения стоимости бизнеса.

«Форензик — фрод не пройдет. Кейсы борьбы с финансовым мошенничеством — практика», где подробно разобрал, как выявить скрытые потери в компании, предотвратить внутреннее воровство и вернуть контроль над бизнесом. Именно этой острой проблематике во время конференции FinRetail-2026 и было посвящено выступление Артема Ковбеля — сертифицированного аудитора, участника рейтинга Forbes 30 до 30/40 до 40 и совладельца Crowe Erfolg (входит в Топ-9 аудиторских компаний мира) на тему, где подробно разобрал, как выявить скрытые потери в компании, предотвратить внутреннее воровство и вернуть контроль над бизнесом.

Психология мошенничества: почему работники начинают воровать

Артем Ковбель подчеркнул, что в основе 100% недобросовестных действий лежат психологические мотивы. Без понимания того, что толкает человека на правонарушения, построить эффективную систему защиты невозможно. В своей практике форензик-эксперты опираются на три основные психологические теории:

Треугольник мошенничества (Дональд Кресси): объясняет, что фрод возникает при наличии трех факторов — давления/мотива (финансовые трудности, долги), возможности (слабый внутренний контроль) и самооправдания/рационализации («мне недоплачивают», «компания от этого не обеднеет»). Теория дифференцированной связи/ассоциированных дифференциаций (Эдвин Сазерленд): утверждает, что преступному поведению учатся через коммуникацию в коллективе. Если у компании есть толерантность к «мелким» списаниям или откатам, новый сотрудник быстро перенимает эти деструктивные нормы. Теория рационального выбора (Дерек Корниш и Рональд Кларк): Нарушитель перед совершением преступления сопоставляет потенциальную выгоду и риск быть пойманным. Если риск минимальный, а выгода высокая — выбор делается в пользу фрода.

«Мошенничество редко начинается с масштабных хищений. Обычно это цепочка мелких действий, которые сотрудник оправдывает в своей голове. Если у компании есть дыры в системе контроля, это создает идеальную возможность воплощения любого из этих психологических сценариев», — отметил Артем Ковбель.

Главная проблема владельца: потеря операционного контроля

Далее спикер обратил внимание на ключевую уязвимость многих растущих компаний. Когда акционер или учредитель решает отойти от операционного управления и передает рычаги топ-менеджменту, он часто теряет понимание реального положения дел.

Выход из операционного контроля: акционер теряет «пульс» своего бизнеса, что ведет к потере контроля над финансовыми показателями и отчетности.

акционер теряет «пульс» своего бизнеса, что ведет к потере контроля над финансовыми показателями и отчетности. Решение: именно Forensic (независимое финансово-хозяйственное расследование) является тем инструментом, который позволяет восстановить прозрачность и контролировать бизнес без необходимости ежедневного погружения в рутину.

«Когда владелец выходит из операционки, ему кажется, что все под контролем, пока он смотрит на „красивые“ отчеты. Но практически он теряет пульс компании. Forensic — это тот инструмент, который возвращает владельцу реальный контроль и позволяет увидеть объективную картину», — подчеркнул эксперт.

Карта точек риска: где бизнес чаще всего теряет деньги

Артем Ковбель подробно разобрал карту наиболее критических зон в компаниях, где фрод встречается чаще всего:

Закупки: завышенные цены, использование своих поставщиков, непрозрачные откаты. Продажа и скидка: предоставление ручных скидок, оформление фиктивных возвратов товара. Запасы и склад: недостачи, чрезмерные или необоснованные списания, умышленный пересорт. Наличные деньги и касса: не оприходованные поступления, неофициальные расчеты и skimming. Персонал и зарплата: выплата окладов «мертвым душам», искусственно завышенные часы и премии. Дебиторская задолженность: «контролируемая» дебиторка и преждевременное безосновательное списание долгов. Бонусы от поставщиков: ретро-бонусы и скидки, которые оседают в карманах менеджеров и не доходят до компании. IT и доступы: использование общих паролей, чрезмерные права «на все», ручные несанкционированные правки в учетных системах.

Самые распространенные схемы мошенничества на практике

В завершение выступления спикер привел ТОП конкретных схем, с которыми команда Crowe Erfolg чаще всего сталкивается в ходе форензик-аудитов:

Связанные лица: вывод денег и заключение сделок через аффилированные или подконтрольные структуры; Принцип «салями»: незаметное отчисление микроскопических сумм из большого количества транзакций или операций; «Мертвые души»: фиктивные работники в штате, на которых начисляется зарплата. Лучше всего разоблачается путем приглашения работников персонально получить заработную плату; Схема «Фишки»: постепенное и регулярное наращивание объемов вывода средств; Искусственное раздувание выручки: ненадлежащее или преждевременное признание доходов для демонстрации кажущегося успеха; Схема с компаниями-оболочками (фиктивными фирмами): создание связанного лица и отправка средств в рамках бестоварных операций; Схема откатов (кикбэков): оплата завышенных счетов с последующим получением разницы от контрагента — получателя средств; Схема хищения наличных поступлений: хищение наличных денег до того, как оно зафиксировано в учете, или после его фиксации; Схема совмещения обязанностей: конфликт интересов, когда один и тот же человек отвечает за разные контрольные цепи работы; Сокрытие ранее похищенных средств: зачисление украденных сумм в просроченную дебиторскую задолженность; Схема перекрытия долгов: пополнение счета, с которого ранее были выведены денежные средства, за счет новых поступлений от других клиентов; Схема списания товарно-материальных запасов: безосновательное списание сырья или готовой продукции в чрезмерных объемах; Схема искусственного занижения нераспределенной прибыли: сокрытие реальных доходов за счет искусственного раздувания (инфляции) расходов; Схема контролируемой дебиторской задолженности: искусственное создание и удержание дебиторской задолженности в интересах третьих лиц.