Изменения в правила бронирования: что приняло правительство

Правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. Но при этом окончательное решение относительно изменения лимитов бронирования на критически важных предприятиях должно быть принято через пять дней.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Правительство приняло на своем заседании Постановление «О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования — с пятидневным», — написал он.

Что предусматривается

Поект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов.

Так, в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%.

В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами — с 75 до 60%.

Для остальных критически важных предприятий лимит остается на уровне 50%.

Если раньше статус критически важного предприятия и решение принимались Минобороны и Межведомственной рабочей группой, то по новому проекту создается Координационный центр при Кабмине.

Читайте также Мобилизация и изменения правил бронирования — мнение омбудсмана

Он будет состоять из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей СБУ, ГУР, СВР, Нацполиции, ПФУ и Гоструда. Без рекомендации этого Центра предприятие не сможет получить ни статуса, ни лимита более 50%. Центр даже будет иметь полномочия рекомендовать отмену такого статуса.

До 20 октября все министерства и ОГА обязаны пересмотреть отраслевые критерии критичности и согласовать их с Центром. Решение о предоставлении лимита более 50% будет действовать до 1 года, но если бронь не будет оформлена через «Дію» в течение 5 рабочих дней, она теряет силу.

Читайте также Сокращение квоты бронирования работников оборонной промышленности: в Минобороны объяснили нюансы

Ранее писали , что Министерство обороны Украины выступает за максимальное бронирование работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации, несмотря на предложение сократить квоту со 100% до 85%.