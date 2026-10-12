Сокращение квоты бронирования работников оборонной промышленности: в Минобороны объяснили нюансы

«Позиция Министерства обороны — максимально бронировать человеческий капитал оборонной промышленности. Если предприятиям ставится задача масштабировать производство критических для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов», — подчеркнул глава Минобороны.
В то же время он добавил, что система должна учитывать «реальный вклад» предприятия в обеспечение сил обороны и быть справедливой.
Сокращение квоты бронирования до 85%
Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.