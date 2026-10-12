Сокращение квоты бронирования работников оборонной промышленности: в Минобороны объяснили нюансы

Министерство обороны Украины выступает за максимальное бронирование работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации, несмотря на предложение сократить квоту со 100% до 85%.

Об этом во время общения с прессой сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает «Интерфакс-Украина».

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«Позиция Министерства обороны — максимально бронировать человеческий капитал оборонной промышленности. Если предприятиям ставится задача масштабировать производство критических для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов», — подчеркнул глава Минобороны.

В то же время он добавил, что система должна учитывать «реальный вклад» предприятия в обеспечение сил обороны и быть справедливой.

Сокращение квоты бронирования до 85%

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.