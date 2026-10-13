В публичном пространстве обсуждают возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации.

В частности, речь идет о пересмотре оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельных категорий граждан, а также о возможном ужесточении требований к бронированию военнообязанных работников и изменении критериев определения предприятий критически важными.

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Среди озвученных предложений — дополнительные условия для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, лицами, имеющими родственников с инвалидностью, и гражданами, осуществляющими постоянный уход за членами семьи.

Также распространяется информация о возможном пересмотре квот бронирования, в частности, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Как пишет он, «важно расставить точки над „и“: речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе. Это принципиальная разница, которую не стоит терять за громкими заголовками. Как говорится, не стоит говорить „гоп“, пока не перескочил. А в законодательном процессе до этого „гоп“ еще немало этапов».

По его словам, этот «законопроект в Офис Омбудсмана Украины не поступал. Следовательно, я не могу комментировать его как официально полученный документ или формировать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон. Если бы государственные институты публично реагировали на каждое законодательное предложение еще до его надлежащей проработки, общественная дискуссия рисковала бы превратиться в бесконечный поток взаимопротиворечивых заявлений».

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«Стоит ли будоражить общество текстом, правовой статус которого, последствия и перспективы принятия еще требуют выяснения? Я убежден, что ответственная коммуникация требует иного подхода.

В то же время, это не означает, что поднятые вопросы не требуют внимания", — резюмирует он.

Защита прав детей, в частности детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей — чрезвычайно важны. Дети и семьи, которые зависят от помощи близких, не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений. Именно поэтому при проработке соответствующих документов лично будет уделять особое внимание возможным рискам для прав детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и членов их семей. Любые новые условия должны быть взвешены и не приводить к необоснованному сужению содержания и объема прав человека.

Бронирование работников

Пересмотр соответствующих правил должен учитывать потребности обороны, непрерывную работу критической инфраструктуры и защиту трудовых прав людей.

Критерии определения предприятий критически важными и квоты бронирования должны быть четкими, обоснованными и предсказуемыми, чтобы решения государства не создавали правовой неопределенности для работников и работодателей.

Обеспечение обороноспособности государства и защита прав человека — не взаимоисключающие задачи. Меры, направленные на укрепление обороны, должны реализовываться с неукоснительным соблюдением Конституции Украины, международных стандартов в области прав человека и принципа пропорциональности.

Резюмируя все, хочу отметить, что спешить с выводами все же не стоит.

«Когда соответствующие проекты нормативно-правовых актов поступят в Офис Омбудсмана, они будут проработаны в рамках моих полномочий, а при необходимости — дана соответствующая правовая оценка. Ведь между словами „предлагают изменить“ и „права уже ограничили“ — не просто разница в формулировках. Между ними — целый законодательный процесс. Именно его, а не предположение, следует брать за основу для ответственных выводов», — написал Лубинец.

Раньше мы писали , что Министерство обороны Украины выступает за максимальное бронирование работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации, несмотря на предложение сократить квоту со 100% до 85%.