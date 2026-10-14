ЕС выделил Украине более 2 млрд евро на дроны, ПВО и боеприпасы

Европейский Союз выделил Украине еще 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«На фоне усиления российских атак на наши города и критическую инфраструктуру эта поддержка жизненно необходима. Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой», — прокомментировал Корецкий.

По его словам, правительство продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальную часть оборонного финансирования предоставили без задержек.

Ukraine Support Loan (USL) — программа ЕС на 2026−2027 годы с общим финансированием до 90 млрд евро. Из этой суммы:

60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, в частности закупку дронов,

еще 30 млрд евро — на бюджетную поддержку через макрофинансовую помощь и Ukraine Facility.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 7 октября Украина получила 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды. С учетом этого транша общий объем оборонного финансирования, полученного Украиной по программе, составил почти 13 млрд евро.