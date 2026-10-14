Сколько пенсионеров сейчас в Украине и какую пенсию они получают (свежие данные ПФУ)

Как сообщил Пенсионный фонд, сейчас в Украине 10 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7287 грн.

Среди пенсионеров доля работающих — 2,8 млн человек. Среди них средняя пенсия — 8019 грн.

Кстати, мы обновили раздел депозитов на сайте. Теперь выбрать самый выгодный вклад среди украинских банков, сравнить их ставки и условия стало еще проще.

Самую многочисленную группу среди украинских пенсионеров составляют те, кто получает от 3 до 4 тысяч гривен, их 24%, но в прошлом году было 32%.

Сейчас самая большая группа с выплатами от 5 до 10 тысяч гривен.

По данным ПФУ, пенсионеров с более высокими выплатами стало больше.

Читайте также Кому могут отменить доплату к пенсии

ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен. Ранее мы писали , что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде применитьк специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен.

В то же время, пенсионеры в возрасте от 70, 75 или 80 лет могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста и может составлять до 570 грн. Согласно пункту 8 постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 г. № 168, размер компенсационной выплаты зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

после 80 лет — до 570 грн.

Что в ЕС

Кстати, гендерный разрыв в пенсиях в ЕС более чем в два раза превышает гендерный разрыв в оплате труда. В странах ЕС женщины в среднем получают пенсии почти на четверть меньше мужчин

По данным Eurostat, в 2024 году женщины в ЕС зарабатывали в среднем на 11,1% меньше мужчин. В то же время после завершения трудовой карьеры этот разрыв становится еще больше.

Какие пенсии получают в странах ЕС (стаж и размеры) — смотрите здесь.

Напомним, что несмотря на индексации, большинство пожилых людей в Украине фактически живут за чертой бедности. Вместе с тем, существуют государственные инструменты поддержки, позволяющие увеличить выплаты пенсионерам.