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Сколько пенсионеров сейчас в Украине и какую пенсию они получают (свежие данные ПФУ)

Казна и Политика
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Сколько пенсионеров сейчас в Украине и какую пенсию они получают (свежие данные ПФУ)
Сколько пенсионеров сейчас в Украине и какую пенсию они получают (свежие данные ПФУ)
Как сообщил Пенсионный фонд, сейчас в Украине 10 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7287 грн.
Среди пенсионеров доля работающих — 2,8 млн человек. Среди них средняя пенсия — 8019 грн.
Самую многочисленную группу среди украинских пенсионеров составляют те, кто получает от 3 до 4 тысяч гривен, их 24%, но в прошлом году было 32%.
Сейчас самая большая группа с выплатами от 5 до 10 тысяч гривен.
Сколько пенсионеров сейчас в Украине и какую пенсию они получают (свежие данные ПФУ)
По данным ПФУ, пенсионеров с более высокими выплатами стало больше.
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Ранее мы писали, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде применить ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен.
В то же время, пенсионеры в возрасте от 70, 75 или 80 лет могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста и может составлять до 570 грн. Согласно пункту 8 постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 г. № 168, размер компенсационной выплаты зависит от возраста пенсионера:
  • от 70 до 75 лет — до 300 грн;
  • от 75 до 80 лет — до 456 грн;
  • после 80 лет — до 570 грн.

Что в ЕС

Кстати, гендерный разрыв в пенсиях в ЕС более чем в два раза превышает гендерный разрыв в оплате труда. В странах ЕС женщины в среднем получают пенсии почти на четверть меньше мужчин
По данным Eurostat, в 2024 году женщины в ЕС зарабатывали в среднем на 11,1% меньше мужчин. В то же время после завершения трудовой карьеры этот разрыв становится еще больше.
Какие пенсии получают в странах ЕС (стаж и размеры) — смотрите здесь.
Напомним, что несмотря на индексации, большинство пожилых людей в Украине фактически живут за чертой бедности. Вместе с тем, существуют государственные инструменты поддержки, позволяющие увеличить выплаты пенсионерам.
Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий. Из текста вы узнаете — На какие льготы стоит рассчитывать пенсионерам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фонд
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