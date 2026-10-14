Сколько пенсионеров сейчас в Украине и какую пенсию они получают (свежие данные ПФУ)

Ранее мы писали, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде применить ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен.
В то же время, пенсионеры в возрасте от 70, 75 или 80 лет могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста и может составлять до 570 грн. Согласно пункту 8 постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 г. № 168, размер компенсационной выплаты зависит от возраста пенсионера:
от 70 до 75 лет — до 300 грн;
от 75 до 80 лет — до 456 грн;
после 80 лет — до 570 грн.
Что в ЕС
Кстати, гендерный разрыв в пенсиях в ЕС более чем в два раза превышает гендерный разрыв в оплате труда. В странах ЕС женщины в среднем получают пенсии почти на четверть меньше мужчин
По данным Eurostat, в 2024 году женщины в ЕС зарабатывали в среднем на 11,1% меньше мужчин. В то же время после завершения трудовой карьеры этот разрыв становится еще больше.
Напомним, что несмотря на индексации, большинство пожилых людей в Украине фактически живут за чертой бедности. Вместе с тем, существуют государственные инструменты поддержки, позволяющие увеличить выплаты пенсионерам.
Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий. Из текста вы узнаете — На какие льготы стоит рассчитывать пенсионерам.