Гетманцев сообщил, будут ли задержки с выплатами пенсий

В то же время часто слышим об огромной «дыре» в Пенсионном фонде. Но здесь важно не путать разные вещи. 251,3 млрд грн, предусмотренные государством для Пенсионного фонда, — это не дефицит, а средства на выполнение отдельных государственных обязательств.
В частности, на специальные пенсии, надбавки, доплаты к минимальным пенсиям, уплату страховых взносов за отдельные категории граждан и компенсацию недополученных поступлений от ЕСВ.
Как он пишет, что «отдельная проблема — выполнение судебных решений о назначении и перерасчете пенсий, в том числе специальных. Речь идет как о выплате пенсий в увеличенном размере, так и о погашении задолженности за прошлые периоды. Но трудности с финансированием таких выплат не означают, что средств не хватает на все текущие пенсии. И здесь мы снова возвращаемся к необходимости реформы спецпенсий».
«Постепенный переход к профессиональному пенсионному обеспечению при условии надлежащего финансирования новой системы позволит сделать ее более справедливой и уменьшить нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе», — резюмировал он.
Ранее он сообщал, что в октябре части пенсионеров назначат возрастные доплаты или увеличат их размер. Это касается людей, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде применить ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен.