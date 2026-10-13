МВФ обновил прогноз роста экономики Украины

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5% в 2027 году после замедления до 1,0% в 2026 году.

Об этом говорится в World Economic Outlook Report (WEO), обнародованном МВФ 13 октября, пишет унн

По данным МВФ, ожидается рост ВВП Украины на уровне 1,0% в 2026 году, на уровне 3,5% в 2027 году.

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В 2026 году МВФ прогнозирует рост инфляции в Украине на уровне 8,9%, в 2027-м — на уровне 8,7% (в виде среднегодовых значений).

Баланс текущего счета по прогнозу — на уровне -11,0% ВВП в 2026-м, -4,7% ВВП в 2027 году.

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Безработица ожидается на уровне 10,2% в 2026 году, 11,3% - в 2027 году.

В июне 2026 года в МВФ ожидали, что в 2026 году темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1,0−1,6% из-за последствий войны.

В WEO в апреле 2026 г. МВФ прогнозировал рост экономики Украины на уровне 2,0% в 2026 году и 3,5% в 2027 году.

Инфляция

МВФ также оставил без изменений предварительные прогнозы по другим ключевым макроэкономическим показателям Украины.

В частности, инфляция, в 2025 году составлявшая 8%, по итогам 2026 года может ускориться до 10,5%. В 2027 году МВФ ожидает ее понижения до 8%.

Прогноз по дефициту текущего счета платежного баланса предполагает постепенное сокращение показателя. Если в 2025 году он составлял 16% ВВП, то в 2026-м ожидается на уровне 11%, а в 2027-м — 4,7% ВВП.