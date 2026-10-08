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Dragon Capital ухудшил прогноз ВВП Украины из-за атак рф

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Усиление российских атак с июля нанесло экономике Украины значительные потери.
Усиление российских атак с июля нанесло экономике Украины значительные потери.
Dragon Capital ухудшил прогноз для экономики Украины из-за усиления российских атак с июля 2026 года.

Как атаки рф повлияли на экономику Украины

Усиление российских атак с июля нанесло экономике Украины значительные потери. Перевозка товаров через черноморские порты практически остановилась, а металлургические комбинаты были вынуждены прекратить производство из-за баллистических ударов и угрозы их повторения.
Разрушение складов и логистических центров в густонаселенных областях вызвало временные локальные дефициты продуктов и других товаров. Прицельные атаки также повредили многочисленные производственные предприятия, в том числе иностранные компании, гражданскую инфраструктуру и подвижной состав железной дороги.
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Учитывая первые последствия эскалации в начале августа, Dragon Capital снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году на 0,5 п. п. до 1% в годовом измерении.
«Учитывая уже причиненный экономический ущерб и вероятные новые разрушения, мы ухудшили наш прогноз реального ВВП до -0,5% г/г в этом году и -1,0% г/г в следующем году по сравнению с ростом на 1,5% и 0,5%, ожидаемым к эскалации», — сказано в макропрогнозе.
Dragon Capital снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году на 0,5 п. п. до 1% в годовом измерении
Dragon Capital снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году на 0,5 п. п. до 1% в годовом измерении, dragon-capital.com

Блокада портов может сократить ВВП на 2,2%

По оценке аналитиков, блокада черноморских портов может сократить реальный ВВП на 2,2% при предположении, что экспорт агропродукции частично переориентируется на альтернативные маршруты, в частности порты Дуная.
При разблокировании экспорта зерна морем к началу весенней посевной эти потери могут сократиться на 1,5 п.п. до 0,7%. Однако еще 1,5% ВВП будут потеряны из-за остановки производства стали и, как следствие, сокращения добычи железной руды, поскольку переориентировать эти поставки на экспорт в условиях заблокированных морских портов невозможно.
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Кроме того, атаки на энергетическую инфраструктуру могут оказать существенное, чем ранее ожидалось, негативное влияние на экономику, поскольку россия возобновила массированные обстрелы энергетики задолго до начала холодов и, вероятно, будет пытаться разбалансировать систему, создав существенные преграды для поставок электричества в отдельные регионы.
Экономику также будут тормозить вторичные эффекты эскалации: медленнее рост доходов населения из-за сокращения расходов пострадавшими предприятиями, ухудшения потребительских настроений в крупных городах из-за роста рисков безопасности, а также более сдержанные инвестиции частного бизнеса из-за отсутствия масштабного страхования от военных рисков.

Расходы на оборону частично компенсируют потери экономики

Негативное влияние эскалации на экономическую активность будет частично компенсироваться ростом расходов бюджета на оборону, в том числе внутренний ОПК, при условии, что власти Украины мобилизуют усилия для получения запланированного внешнего финансирования, а международные партнеры смогут обеспечить дополнительную финансовую поддержку в следующем году.
Из-за приоритетности оборонных расходов и возможного падения налоговых поступлений фискальное пространство для поддержки бизнеса останется крайне ограниченным.
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Предложенный правительством механизм покрытия убытков первого уровня мог бы ощутимо поддержать экономическую активность фискально-нейтральным способом и за счет незначительного увеличения налоговой нагрузки на потребителей. Однако пока не известно, будет ли этот механизм одобрен парламентом.
Еще одним ощутимым негативным последствием эскалации станет расширение внешнеторгового дефицита из-за потери экспорта основных товаров — зерна, стали и руды — и роста импорта энергетического оборудования для ремонтов и комплектующих для оборонного сектора.
«По нашему обновленному прогнозу, внешнеторговый дефицит в этом году достигнет рекордных $71 млрд, или 31% ВВП, что на $6,5 млрд больше, чем мы ожидали ранее, и останется близким к этим рекордным уровням в следующем году», — отметили в Dragon Capital.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВВПЭкономика
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