Бюджет-2027 в цифрах: курс доллара, ВВП, оборона, социальная сфера

Вскоре пройдет первое чтение проекта государственного бюджета на 2027 год в Верховной Раде Украины. Этот документ, по словам председателя комитета парламента по бюджету Роксоланы Пидласой, характерен тем, что собственными ресурсами государство может покрыть лишь менее половины статей расходов — а они превысят 8 трлн гривен.

Конечно, львиная доля этих расходов — 4,89 трлн. гривен — ресурс на оборону. Это на 12% больше, чем в 2026 году. Да, будут и другие расходы: на социальную сферу, культуру, науку, государственную поддержку бизнеса и т. д. , о которых стоит рассказать более развернуто.

Курс гривны: механика цифр

Кабмин заложил в главный финансовый документ курс 47,1−48,3 гривны за доллар. Министерство финансов не ставит своей целью «угадать» рыночный курс, а использует его как базовый множитель.

Характерно, что в принятой в июне Бюджетной декларации Кабмин заложил базовый сценарий, по которому курс должен был двигаться именно в таком направлении, как был прописан в проекте бюджета.

Однако если сами цифры курса остались теми же, экономический фундамент под ними за лето сильно пошатнулся: из-за замедления экономики правительству стало труднее собирать налоги. Чтобы удержать баланс и выполнить планы, Минфину пришлось экстренно закладывать в сентябрьский проект бюджета повышение НДС и других сборов, которые еще летом были под вопросом.

Сергей Марченко, министр финансов Украины, выступая недавно в парламенте, заявил, что ситуация усложнилась. Непокрытый дефицит бюджета остается очень большим. Поэтому попытка увеличения курса — попытка Минфина продемонстрировать стабильность, хотя если международная помощь поступит в полном объеме, этот показатель придется корректировать в сторону большего обесценения национальной валюты.

Однако Ярослав Железняк, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета парламента по финансам, налоговой и таможенной политике, говорит об искусственности этого курса. Он добавляет, что фактически этот показатель ничего не значит и правительство никогда не угадывало с ним. Следовательно, по мнению народного избранника, на рынок или обменники он влиять не будет, потому что курсовую политику в нашей стране определяет только Нацбанк.

Курс гривны целиком и полностью зависит от международной помощи

Насколько окажется реалистичным сценарий и заложенный курс гривны в госбюджет, многие специалисты уверены, он себя оправдает — до 80%.

Однако, если международная финпомощь будет опаздывать, Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну — до 49−50 за доллар. Это он будет делать для того, чтобы через искусственно более дорогую валюту выполнить план таможенных пошлин.

Табл. Сводная таблица статей расходов и реалистичности их выполнения

Категория / Статья расходов Показатель в Бюджете-2027 Что это значит (краткое описание) Реалистичность выполнения по оценке экспертов Курс доллара 47,1 грн/доллар (средний) 48,3 грн/доллар (гонец года) Расчетный ориентир Минфина. Плавная девальвация необходима для наполнения бюджета через таможенные пошлины и импортный НДС. 80% (Высокая). НБУ полностью контролирует рынок благодаря золотовалютным резервам более 42 млрд долл. Расходы на оборону 4,89 трлн грн (66,8 % всех расходов) Рекордное финансирование войны. Оружие и техника – 2,3 трлн грн; денежное довольствие (зарплаты ВСУ) – 1,8 трлн грн. 60 % (средняя). 1,73 трлн заложено в спецфонд (помощь Запада оружием). Есть большой риск нехватки «живого» кеша внутри страны на сами зарплаты ВСУ. Реальный ВВП Рост на 1,3% (Номинальный ВВП - 11,14 трлн грн) Правительство перешло на пессимистический сценарий из-за длительной войны, кадрового голода и разрушения энергетики. Экономика стагнирует. 50 % (Низкая относительно доходов). Физически 1,3% возможны, но Минфин заложил в этот ВВП нереальный план сбора налогов (40% от ВВП) — ожидается дыра в 150–200 млрд грн. Расходы на образование 328,5 млрд грн Включает удвоение образовательной субвенции (192,8 млрд. грн.) на зарплаты учителям. Ожидается рост окладов педагогов до +65 %. 30 % (Критически низкая). Полностью зависит от того, подтвердит ли Запад дополнительные 32,6 млрд долларов финансовой помощи. Главный кандидат на урезание (секвестр). Здравоохранение 292,5 млрд грн Финансирование Программы медицинских гарантий (225 млрд.) и повышение тарифов на медуслуги. Базовый ориентир врача – от 30 тыс. грн. 30 % (Критически низкая). Так же как и образование, гражданская медицина финансируется исключительно за счет недостающих международных грантов. Пенсионный фонд 292,8 млрд грн (дотация из бюджета) Общий бюджет соцфондов – 1,31 трлн грн. Минимальную пенсию повысят до 2 878 грн, заложена мартовская индексация. 40 % (Низкая). Индексацию проведут (требование МВФ), но рост минималки не покрывает реальный предел бедности (который в Украине уже выше 7400 грн). Наука и Культура Наука: 24,2 млрд грн Культура: 16,9 млрд грн Финансирование МОН и НФГУ (наука). Программа «Тисячовесна» (5,4 млрд), Общественное вещание (3,05 млрд) и книжные магазины (культура). 40 % (Низкая). Статьи финансируются по остаточному принципу. Культурные и медиа-проекты (кроме Общественного) Кабмин урежет в первую очередь в случае дефицита.

Источник: Finance.ua

ВВП: самый радикальный пересмотр

Кабмин окончательно отказался от оптимистических планов и построил главную финансовую смету страны по показателю ВВП на отрицательном сценарии.

Так, показатель роста экономики утвержден в документе на уровне 1,3% при номинальном объеме ВВП в 11 144,4 млрд гривен.

Что планировалось раньше? Если мы вспомним Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, то тогда правительство надеялось, что в 2027 году украинская экономика будет стремительно расти и этот показатель будет не менее 6,2%.

В начале лета 2026 года, когда была презентована Бюджетная декларация на 2027−2029 годы и реальная ситуация на войне и в экономике уже не выглядела такой, как виделось несколько лет назад, в документе за базовый сценарий № 1 брали завершение активных боевых действий, что должно было дать 4,5% роста ВВП.

Впрочем, в сентябре 2026 года Кабмин полностью перешел на сценарий № 2, то есть учет фактора длительной войны — и цифра ВВП была снижена до 1,3%. Однако эксперты критикуют и такую ​​заложенную цифру роста ВВП.

Так, аналитики центра «Украинский институт будущего» в своем отчете «Анализ Бюджета-2027» отмечают, что Минфин рассчитывает, что налоговые поступления вместе с ЕСВ составят рекордные 40% от ВВП. Однако, по их мнению, эта планка недостижима в условиях военной стагнации реального сектора, ведь исторически этот показатель не превышал никогда 35−37%.

Именно поэтому Украина рискует получить финансовую дыру на 150−200 млрд гривен из-за недовыполнения плана по внутреннему НДС.

Богдан Данилишин, академик НАН Украины, экс-председатель Совета НБУ, профессор КНЭУ считает, что при условиях, когда реальный ВВП будет топтаться на месте — то есть 1,3% - бизнес физически не сможет сгенерировать столько налогов, сколько от него требуют.

Насколько реально достижение показателя ВВП 1,3%? Специалисты отмечают, что эта цифра достаточно осторожная (50%), поэтому экономика его может достичь, исходя из оборонных заказов.

Оборона: беспрецедентность финансирования

Как мы писали выше, расходы на оборону и безопасность будут колоссальными — 4,89 трлн. гривен с учетом государственных гарантий. Это составляет 43,8% всего ВВП или 66,8% всех расходов государства.

На финансирование войны в 2027 году правительство планирует направить 86% всех собственных внутренних доходов страны. Динамика военных расходов ежегодно, конечно, растет. Если сравнивать расходы на эту сверхважную сферу, то, например, в 2024 году после многочисленных пересмотров эта цифра была в 4 раза меньше — 1,7 трлн гривен.

По плану 2027 года эти деньги пойдут: на закупку, ремонт и производство техники — 2,3 трлн гривен, на денежное довольствие военных — 1,8 трлн гривен (на 337,5 млрд гривен больше, чем в 2026 году) и 785 млрд гривен на тыловое обеспечение, горючее, форму и т. д.

Но за таким парадным фасадом баснословного бюджета на оборону чиновники и эксперты видят и немалые риски.

Расходы на оборону в 2027 году составят почти 5 трлн гривен

Так, глава правительства Сергей Корецкий, например, написал в своем телеграм-канале, что Кабмин при всем этом признает: даже 4,9 трлн гривен может не хватить, если интенсивность боев не спадет.

Роксолана Пидласа добавляет, что в 2026 году один день войны Украине стоил 190 млн долларов, что на 50 млн долларов дороже, чем было два года назад. Она говорит, если доходы государства не успевают за этим темпом, то правительству гарантированно придется пересматривать оборонные статьи в сторону увеличения в течение 2027 года, в частности, ища средства через, например, повышение ставок НДС или акцизов.

Поэтому, несмотря на огромную цифру этой статьи, эксперты оценивают реалистичность выполнения только 60%, добавляя, что почти 1,73 трлн гривен заложено в специальный фонд под закупки оружия за счет помощи ЕС. Эти деньги в основном поступят не на счета Минфина Украины, а в виде готовых танков, ракет или снарядов.

Минималка, прожиточный минимум, зарплаты педагогам и медицина: отказ от консервации

В проекте госбюджета на 2027 год гражданский сектор претерпел кардинальные изменения в противовес предыдущим годам. Если раньше Минфин декларировал жесткую заморозку всех социальных стандартов, то в документе на 2027 год был заложен существенный рост расходов на социалку.

Ранее в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы правительство официально заявляло о заморозке на уровне 2024 года, однако позже был заложен рост минимальной зарплаты с 2027 года на 10,4% до 9546 гривен, а прожиточного минимума до 3559 гривен.

Общий бюджет на образование составляет 328,5 млрд. гривен. От этой суммы 235,3 млрд гривен направляется на заработные платы педагогов. Зарплаты учителям должны вырасти на 65% - до 27,3 тыс. гривен. Они будут получать и зарплату и надбавки.

Александр Лысенко, аналитик Ассоциации городов Украины (АМУ) считает, что увеличение образовательной субвенции — критически важный шаг, поскольку кадровый голод и низкие зарплаты в школах приводят к тому, что заведения теряют молодых специалистов.

Однако господин Лысенко предостерегает, что это все может оказаться хорошим начинанием на бумаге, однако реальное начисление надбавок для учителей будет зависеть от возможности местных бюджетов, на которые правительство переводит часть расходов по содержанию школьных помещений.

Общий бюджет здравоохранения зафиксирован на уровне 292,5 млрд. гривен. Программа медицинских гарантий, то есть финансирование больниц за пролеченные случаи — 225 млрд гривен.

С начала лета ожидались более скромные расходы, однако правительство заложило 203,3 млрд гривен на повышение тарифов медицинских услуг. По расчетам Минфина это позволит вывести базовую среднюю зарплату врача на уровень от 30 тыс. гривен, а медсестры — от 20 тыс. гривен.

Татьяна Гавриш, лидер проекта «Pro Health», эксперт по реформированию системы здравоохранения отмечает, что повышение тарифов в Программе медицинских гарантий является положительным знаком, однако фиксация зарплат для врачей на уровне 30 тыс. гривен в бюджете — это номинальный ориентир.

По ее мнению, в условиях автономизации больниц реальный оклад врача зависит от руководителя медицинского учреждения и от количества заключенных деклараций или проведенных операций.

Относительно реалистичности развития образования, медицины и заработных плат Роксолана Пидласа отмечает, что для закрытия статей 2027 года необходимы 52,6 млрд гривен, которые поступят от партнеров.

Если эти средства в полном объеме не будут найдены, то правительство проведет жесткое секвестирование бюджета, надбавки просто отменят.

Пенсии, стипендии и зарплаты чиновникам

Совокупные расходы социальных фондов в бюджете составят 1,3 трлн. гривен. На программы через Минсоцполитики выделят 540,3 млрд гривен, что на 72,6 млрд гривен больше, чем в 2026 году. В Пенсионный фонд должно поступить 292,8 млрд. гривен, что на 41,5 млрд. гривен больше, чем в этом году.

Вместо длительной заморозки минимальную пенсию в 2027 году планируют поднять на 10,9% - до 2 878 гривен. На стипендии студентам выделят 8,3 млрд. гривен.

Минимальную пенсию в 2027 году поднимут на 11%

Андрей Павловский, эксперт по социальной политике и бывший народный депутат Украины отмечает о том, что рост пенсии до таких показателей — капля в море, ведь фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, уже превышает 7 400 гривен. Это, по его мнению, будет означать, что подавляющее большинство пенсионеров фактически останутся за пределами выживания.

Для расчета окладов прокуроров, судей, налоговиков, таможенников и других служащих правительство оставило замороженный прожиточный минимум. Таким образом они не получат автоматического повышения зарплат.

Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предупреждает, что государственный бюджет финансирует исключительно военные и защищенные статьи по социалке и денег на такие выплаты катастрофически не хватает.

Эксперты оценивают выполнение таких статей бюджета очень низко — до 30%.

Наука, образование, культура: неожиданное увеличение финансирования

На этапе летних обсуждений Бюджетной декларации финансирование научных учреждений предлагалось фактически заморозить на базовом гражданском уровне. И затем сумму увеличили по сравнению с 2026 годом на 4,3 млрд гривен — до 24,2 млрд гривен. Львиная доля (9,7 млрд гривен) пойдет через Минобразования и науки на финансирование университетских исследований, проектную аспирантуру и развитие инфраструктуры.

Елена Паныч, эксперт по вопросам высшего образования и науки, бывшая члена НАОКВО считает, что такие увеличенные цифры — шаг позитивный. Однако, по ее мнению, главным риском является эффективность распределения денег.

Научное сообщество опасается, что в условиях военного положения приоритет получат исключительно прикладные оборонные разработки, тогда как фундаментальная наука (гуманитарные, теоретические дисциплины) останутся в стороне.

В Бюджетные декларации в начале лета финансирование культуры планировалось содержать в пределах 11−12 млрд гривен, но сейчас в проекте бюджета эта сумма уже увеличилась до 16,986 млрд гривен.

Интересно, что немало денег пойдет на программу «Тысячовесна» — создание украинского национального медиапродукта (5,4 млрд гривен). На общественное вещание — 3,05 млрд. гривен, а на противодействие дезинформации и пропаганде — 1,62 млрд. гривен.

Николай Княжицкий, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике очень жестко раскритиковал эти расходы. По его мнению, выделение 5,4 млрд гривен на программу «Тысячовесна» в условиях войны сомнительно. Также он убежден, что если бюджет не будет выполняться, то сферу культуры начнут сокращать и секвестрировать первой.

Специалисты оценивают процент выполнения статьи на культуру также очень низко — 40%.

Главная смета на 2027-й: бюджет открытой обеспокоенности

То, что в госбюджете на 2027 год заложено очень много денег на оборону — верное стратегическое решение, ведь война продолжается и становится все более жесткой.