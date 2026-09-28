Блокировка портов и атаки на логистику: как это будет влиять на экономику и жизнь украинцев

Как российские ракетные и дроновые удары будут влиять на экономику Украины

Постоянные атаки российских ракет и дронов по логистике портов большой Одессы и дунайских портов, железным дорогам, хабам, крупным торговым складам оказывают разрушительное влияние на экономику страны.

Finance.ua разбирался, как будет расти стоимость перевозок. Мы также проанализировали потенциальные последствия для экспортеров, рост цен на конечную продукцию для потребителей и дефицит (продукты, лекарства, бытовая химия).

Агроэкспорт: есть ли пути преодоления кризиса?

В первую очередь страдает АПК, который обеспечивает более 50% всей экспортной валютной выручки страны. Порты Большой Одессы обрабатывали до 90% морского экспорта зерна.

В результате атак объемы экспорта через эти порты катастрофически снижаются — в моменты особых обострений до 95%. Бизнес частично перенаправляет потоки на дунайские порты и сухопутные европейские границы, однако стоимость логистики растет в три раза.

Так, доставка зерна в порты Балтийского или Адриатического морей стоит 100 долларов за тонну, а при мировой цене на зерно 200−240 долларов за тонну, она съедает половину стоимости товара (см. табл. 1).

Конечно, это уничтожает доходы фермеров и крупных аграрных хозяйств. Многие из них работают в убыток себе. Специалисты подсчитали, что трехмесячный срыв морского экспорта означает недополучение государством и бизнесом 1,9−2,8 млрд. долларов валютной выручки. Как быть, как улучшить это состояние с вывозом продукции АПК?

Объемы экспорта из-за ударов существенно сокращаются

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка считает, что нужно немедленно инвестировать в сухие порты, терминалы на западной границе, пункты перегрузки между путями, дунайские мощности и элеваторы. Он убежден, что необходимо страховать риски перевозок с участием государства и международных финансовых институтов.

«Нужно создать единую координацию и поддержку: оптимизация движения вагонов „Укрзализныци“ без скопления пробок, прозрачные железнодорожные тарифы и стимулирование внутренней переработки агросырья», — добавляет он.

Табл. 1. Влияние факторов блокировки портов и разрушения железнодорожной инфраструктуры на жизнедеятельность отдельных секторов экономики

Отрасль / сектор Ключевые цифры, объемы и доли Финансовые потери и экономические последствия Стоимость логистики и сроки (до и после изменений/при условиях кризиса) Агроэкспорт Более 50 % общего экспорта страны; До кризиса около 90 % зернового экспорта осуществлялось через глубоководные морские порты; в периоды обострения железнодорожный подвоз в черноморские порты сокращался на 95 %. 1,9–2,8 млрд долл. — объем недополученной/отложенной экспортной выручки за три месяца блокировки; 25-170 млн долл. в сутки – оценка экономических потерь в сценарии полной блокировки портов. Доставка по суше в порты Балтийского и Адриатического морей — около 100 долл./т; логистические издержки могут составлять до 50 % рыночной цены пшеницы (200–240 долл./т), существенно уменьшая или нивелируя доходность. Рынок горючего Импорт — около 600 тыс.–1 млн т нефтепродуктов ежемесячно с западного направления; по приведенным данным, 54 % горючего транспортируется по железной дороге, остальные — автомобильным транспортом. Каждая дополнительная тонна импорта из-за пробок и объездных маршрутов может дорожать на 20–30 долл.; дополнительная нагрузка на розничные цены — +1,5–2,5 грн/л. Переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт может увеличивать стоимость доставки горючего на 30–50 % из-за более высокой стоимости автомобильных перевозок. Производство и тяжелая промышленность (ГМК) Исторически — один из ключевых источников валютных поступлений страны; текущая загрузка металлургических предприятий - около 30-40 % потенциальной мощности. Потери государственного бюджета оцениваются в сотни миллионов гривен ежемесячно из-за сокращения налоговых поступлений от ГМК. Стоимость доставки металлопродукции по суше в порты ЕС выросла на 200–300 %; ожидания/очереди вагонов на границах - 15-20 суток. Импорт товаров и компонентов До полномасштабной войны около 70 % промышленного импорта и контейнерных грузов поступало через Черное море. Заморозка оборотных средств бизнеса выросла примерно на 30 %; подорожание импортных товаров - 15-25 %. Стоимость контейнера из Азии в обход через порты ЕС: с 3500 дол. до 6 000–7 500 долл.; срок доставки - с 30-35 до 50-65 дней. Розничная торговля (ритейл) Доля украинских товаров в продовольственном ритейле - 80-85 %; доля импортных промышленных товаров (одежда, электроника и т.п.) - более 90 %. Расходы на содержание складских запасов выросли на 40-60 % из-за необходимости поддерживать большие объемы товарных остатков. Торговые сети вынуждены увеличивать запас продукции примерно с 2 недель до 1,5–2 месяцев для страхования логистических рисков.

Сектор горючего, металлургия и горная сфера

Украина давно переформатировала рынок горючего, полностью ликвидировав зависимость от россии и беларуси. Все нефтепродукты уходят из стран Запада, ежемесячный экспорт которых колеблется в пределах 600 тыс. — 1 млн. тонн. Главным каналом поставки стала железная дорога, обеспечивающая 54% импорта горючего. Другая часть приходится на перевозку автомобильными бензовозами. В то же время повреждение железнодорожных мостов создает пробки, а доставка топлива автомобильными цистернами дороже на 30−50% по сравнению с железнодорожными. Поэтому удорожание горючего на каждой тонне доставки прибавляет 20−30 долларов.

Удешевить логистику в этом случае тоже можно. К примеру, переходом на мультимодальную схему: доставлять по железной дороге в Украину, а затем забирать бензовозами. Также можно настраивать работу четко под слоты еЧерги, ведь каждый день простоя бензовоза на таможне прибавляет расходы.

Горно-металлургический комплекс был вторым после АПК. По крайней мере, в последние годы источником поступления валюты в страну и ее экспорт почти на 100% зависел от работы крупных портов.

На сегодня переформатирование идет на железную дорогу. Попытка вывезти прокат или руду по суше в порты стран ЕС сталкивается с проблемой пограничных переходов. Здесь железнодорожные вагоны могут стоять в очередях по 15−20 суток, а стоимость доставки продукции в порты, например, Гданьска или Констанцы по суше выросла на 200−300%. Поэтому комбинаты вынуждены снижать загруженность мощностей до 30−40%.

Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков уверен в том, что необходима государственная компенсация логистики и отмена 30% повышения грузовых тарифов. Вместе с тем привлечение доноров для Укрзализныци, чтобы компенсировать ее убытки.

Также господин Каленков одобряет решение о запрете внедрения нулевой квоты (фактического запрета. — Ред.) на экспорт лома черных металлов. Он считает, что тонна металлолома, переработанная внутри страны, дает бюджету в 5−6 раз больше налогов, чем просто вывоз сырья.

Импорт товаров и компонентов: трейд-инфляция

Импорт товаров промышленного назначения, бытовой техники, химии и автокомпонентов на 70% раньше приходился на контейнерные перевозки через порты Черного моря. По состоянию на сегодняшний день логистические цепи, конечно, значительно продлены. Эту продукцию приходится везти в обход через порты Гданьска или Констанцы. Дальше перегружать на фуры или железнодорожные вагоны. Логистическое плечо увеличивается на 800−1200 километров. Срок доставки товаров из Юго-Восточной Азии увеличился с 30 до 50−65 дней.

Стоимость доставки одного морского контейнера до конечного склада в Украине выросла в среднем от 3,5 тыс. долларов до 6−7 тыс. долларов, поэтому продукция в среднем дорожает на 15−20%.

Цена доставки морскими контейнерами существенно выросла, источник фото: pexels

Дмитрий Казанин, владелец и директор логистической компании Teus рекомендует импортерам отказаться от попыток ожидания крупных контейнеровозов и переходить на фрахт небольших судов класса «костер», которые гораздо легче принимать в портах Дуная.

К тому же эксперт отмечает, что нужно делать модель накопления и таможенного оформления не на самой границе (где часто возникают длинные простои. - Ред.), а на тыловых сухих терминалах.

Влияние негативных факторов на конечные цены для потребителей

Понятно, что изменение маршрутов, рост стоимости перевозок, задержки и дефицит некоторой продукции (который еще возникает из-за атаки на большие склады в Украине. - Ред.) напрямую влияют на рост цен.

Наиболее сложная логистика влияет на недорогие товары, например: крупы, мука, сахар, питьевая вода или бытовая химия. Здесь доля транспортных расходов может достигать 15−25%. Ритейл еще прибавляет 3−5% к розничной цене.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что следует ожидать постепенного повышения цен на продовольствие. В течение осени на 10%. Тем не менее, дефицита мяса и курятины не будет, поскольку Украина себя полностью обеспечивает этой продукцией.

Что касается молочной продукции, то, по его мнению, такое повышение ожидается на 5−10% (точечно — на 20%). Рост стоимости хлебобулочных изделий прогнозируется на 10% к концу года.

При этом, как отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, дефицита продуктов в такой сверхсложной ситуации не будет, ведь наша страна производит базовые продукты со значительным избытком.

А вот для фармацевтики нашей страны логистика просто критическая. Ведь большое количество лекарств завозится по импорту. Также импортируются субстанции для наших фармзаводов. Замена дешевого морского транспорта на авторефрижераторы приводят к росту цен в аптеках на 7−12%.

Хотя, например, министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что благодаря внедрению Кабмином постановления № 439, которое запустило Национальный каталог цен и ограничило предельные цены (опт — до 8−10% и розницу — 10−35%. — Ред.), можно и дальше значительно сдерживать цены на лекарства.

Что касается возможного дефицита отдельных лекарств, специалисты отмечают, что он может быть. В первую очередь под это попадают средства для лечения щитовидной железы, онкопрепараты, лекарства против редких заболеваний, препараты со строгим режимом хранения (например, инсулины. — Ред.).

Дмитрий Деревицкий, основатель и основной акционер группы компаний «Алло» отмечает, что цены на потребительскую технику останутся крайне чувствительными к курсу валют и любая девальвация гривны мгновенно провоцирует скачок спроса, поскольку потребители пытаются успеть купить гаджеты до пересчета цен.

По информации других экспертов и импортеров, до конца года смартфоны, ноутбуки, ПК и другая мелкая электроника могут подорожать на 5−10%.

Цены на бытовую химию в целом вырастут на 10−15%. Если рассматривать по отдельным категориям товаров, то, например, ожидается, что стиральные порошки вырастут в стоимости на 12−15%, средства для мытья посуды — на 10−12%, средства личной гигиены — на 15−20%, бумажная продукция (включая туалетную бумагу) — на 10%. Рост цен и товары и причины этого проиллюстрированы в табл. 2.

Табл. 2 Прогноз роста цен на товары и ключевые причины, которые его вызвали

Категория товара Прогнозируемый рост цены (%) Ключевые факторы влияния Яйца +10-15 % Завершение сезона домашней продукции, удорожание комбикормов из-за логистики и затрат на энергоносители. Мясо (курятина, свинина, говядина) +10 % Дорогие компоненты кормов, премиксы и горючее для доставки животных. Рост будет постепенным. Молочная продукция и сливочное масло +5-10 % (отдельные позиции до 20 %) Сезонное уменьшение предложения молока-сырья, затраты на генераторы и охлаждение. Хлеб и хлебобулочные изделия +10 % (40-44 грн за буханку) Высокая стоимость энергоносителей для выпечки, рост внутренних транспортных расходов. Импортные продукты, рыба, бакалея +5-6 % (отдельные позиции более 10 %) Разрушение холодных складов, более длинные сухопутные маршруты поставки, колебание курса валют. Импортные лекарства и хронические препараты +8-12 % Доставка из портов ЕС авторефрижераторами (соблюдение «холодовой цепи»), утрата больших складов. Базовые лекарства из Нацкаталога Стабилизация / Дефляция Государственное регулирование предельных наценок аптек (Постановление №439), расширение программы «Доступные лекарства». Смартфоны, планшеты, гаджеты +5-7 % Изменение маршрутов, перенос складов на Запад Украины, высокая удельная стоимость при малом объеме. Компьютеры, монитори, ПК +8-10 % Больший физический объем комплектующих, задержки на сухопутных границах, валютные риски. Стиральные порошки и гели +12-15 % Тяжелая продукция, дорогостоящий импорт ингредиентов из ЕС, рост стоимости пластиковой упаковки на 10 %. Средства для мытья посуды и уборки +10-12 % Локальное производство сдерживает цены, но давит переход мировых брендов на дорогую «мелкую логистику». Средства личной гигиены (шампуни, мыло) +15-20 % Стопроцентный импорт, закладка премии за риск и высокая стоимость страхования грузов. Бумажная продукция (туалетная бумага) +8-10 % Удорожание импортной целлюлозы из ЕС из-за железнодорожных переходов. Бюджетный сегмент вырастет меньше (до 5 %).

Последствия для курса гривны, бюджета и занятости

Металлургия и агросектор создали основной приток валюты в страну. Блокада портов означает ежемесячную потерю 200−300 млн долларов экспортных поступлений.

Конечно, импортерам бытовой техники, лекарств или химической продукции теперь нужно больше валюты, ведь увеличилось логистическое плечо. Для удержания курса гривны от падения Нацбанк Украины вынужден тратить больше золото-валютных резервов на интервенции, то есть продажу долларов на межбанковском рынке.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что во второй половине сентября на межбанке курс удержится в коридоре 44,4−44,85 гривен за доллар, а наличный обменный курс будет на уровне 44,5−45,25 гривен за доллар.

Директор департамента монетарной политики Нацбанка Украины Игорь Лепушинский отмечает, что регулятор полностью гасит панику на рынке валютными интервенциями. Так, только за сентябрь 2026 года НБУ продал из резервов 4,85 млрд долларов.

Но есть и пессимистичные прогнозы. Так, финтех-эксперт Елена Соседка отмечает, что при сохранении высоких военных рисков и крупных бюджетных расходов в конце года гривна может испытать ощутимую девальвацию — 49−52 за доллар.

Курс валют может иметь достаточно пессимистический прогноз

По оценкам Министерства финансов и экономистов Центра экономической стратегии (ЦЭС), потери только от металлургического сектора и смежных отраслей генерируют дыру в государственном бюджете в объеме около 100−150 млн ежемесячно.

На рынке занятости тоже уже ощущается тенденция к большой оптимизации затрат на персонал. Например, «Метинвест» или «АрселорМиттал» заявляют о фактическом сокращении 15−20% работников.

Сети бытовой химии или техники или крупные супермаркеты из-за падения продаж (спровоцированного ростом цен) замораживают открытие новых точек, сокращают вакансии. 13% компаний сектора торговли официально заявили о планах сокращения штата до конца года.

Однако компании по найму работников и HR-агентства заявляют и о наблюдаемом на рынке кадровом голоде. В первую очередь речь идет об АПК-комплексе, энергетике, коммунальной сфере и строительстве. Там не хватает до 40−50% разных специалистов. Именно в этих областях работодатели вынуждены повышать зарплаты.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отмечает, что, как бы то ни было, но сейчас экономика Украины работает и должна работать в основном на армию.

«На это нужны большие деньги, поэтому государству следует усилить представительские функции в мировых финансовых структурах — Всемирном банке, МВФ и т. д. Также государство должно вмешаться в работу АПК и металлургических комплексов и нарабатывать программы компенсаций. Крупным бизнесам в нынешней ситуации будет очень трудно, но для малого и среднего есть маневры для выживания и пересмотра стратегий существования», — говорит он.