Будет ли дефицит продуктов — ответ Минагро Сегодня 20:01 — Аграрный рынок Покупки в супермаркете

Базовые продукты в Украине остаются доступными, а временные перебои со поставкой отдельных товаров связаны с последствиями массированных обстрелов россии. В понедельник, 21 сентября, состоится обсуждение распределения убытков между производителями и ритейлом.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе встречи с журналистами.

Будет ли дефицит продуктов в магазинах

Министр прокомментировал определенный дефицит в магазинах из-за атак россии по складам.

«Давайте объективно. Голода нет и не будет. Каждый потребитель может приобрести базовые продукты в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить», — заявил Высоцкий.

Вместе с тем, есть определенные временные сбои с доставкой отдельных продуктов с учетом массовых обстрелов.

«Но нет ни одного населенного пункта, где в принципе нельзя было найти в какой-либо из точек продаж основные, базовые продукты», — добавил министр.

Проблемы производителей и ритейлеров

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей перестраивать логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны.

Вопрос распределения потерь между производителями и торговыми сетями планируется обсудить 21 сентября под председательством Высоцкого. К участию приглашены представители ассоциации производителей и ритейла.

«Получили разные предложения от ассоциаций производителей», — сказал министр.

Кроме того, с января 2027 года должна заработать Национальная система широкомасштабного страхования военных рисков. В проекте госбюджета предусмотрен специальный фонд в размере 58,7 млрд грн, на базе которого, в частности, должен быть запущен соответствующий механизм страхования, сказал Высоцкий.

«Это в том числе должно покрывать страхование потерь товаров», — добавил он.