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Будет ли дефицит продуктов — ответ Минагро

Аграрный рынок
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Покупки в супермаркете
Покупки в супермаркете
Базовые продукты в Украине остаются доступными, а временные перебои со поставкой отдельных товаров связаны с последствиями массированных обстрелов россии. В понедельник, 21 сентября, состоится обсуждение распределения убытков между производителями и ритейлом.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе встречи с журналистами.

Будет ли дефицит продуктов в магазинах

Министр прокомментировал определенный дефицит в магазинах из-за атак россии по складам.
«Давайте объективно. Голода нет и не будет. Каждый потребитель может приобрести базовые продукты в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить», — заявил Высоцкий.
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Вместе с тем, есть определенные временные сбои с доставкой отдельных продуктов с учетом массовых обстрелов.
«Но нет ни одного населенного пункта, где в принципе нельзя было найти в какой-либо из точек продаж основные, базовые продукты», — добавил министр.

Проблемы производителей и ритейлеров

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей перестраивать логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны.
Вопрос распределения потерь между производителями и торговыми сетями планируется обсудить 21 сентября под председательством Высоцкого. К участию приглашены представители ассоциации производителей и ритейла.
«Получили разные предложения от ассоциаций производителей», — сказал министр.
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Кроме того, с января 2027 года должна заработать Национальная система широкомасштабного страхования военных рисков. В проекте госбюджета предусмотрен специальный фонд в размере 58,7 млрд грн, на базе которого, в частности, должен быть запущен соответствующий механизм страхования, сказал Высоцкий.
«Это в том числе должно покрывать страхование потерь товаров», — добавил он.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил механизмы получения компенсаций. Кроме того, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.
По материалам:
Діло
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