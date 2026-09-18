Базовые продукты в Украине остаются доступными, а временные перебои со поставкой отдельных товаров связаны с последствиями массированных обстрелов россии. В понедельник, 21 сентября, состоится обсуждение распределения убытков между производителями и ритейлом.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе встречи с журналистами.
Будет ли дефицит продуктов в магазинах
Министр прокомментировал определенный дефицит в магазинах из-за атак россии по складам.
«Давайте объективно. Голода нет и не будет. Каждый потребитель может приобрести базовые продукты в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить», — заявил Высоцкий.
Вместе с тем, есть определенные временные сбои с доставкой отдельных продуктов с учетом массовых обстрелов.
«Но нет ни одного населенного пункта, где в принципе нельзя было найти в какой-либо из точек продаж основные, базовые продукты», — добавил министр.
Проблемы производителей и ритейлеров
Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей перестраивать логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны.
Вопрос распределения потерь между производителями и торговыми сетями планируется обсудить 21 сентября под председательством Высоцкого. К участию приглашены представители ассоциации производителей и ритейла.
«Получили разные предложения от ассоциаций производителей», — сказал министр.
Кроме того, с января 2027 года должна заработать Национальная система широкомасштабного страхования военных рисков. В проекте госбюджета предусмотрен специальный фонд в размере 58,7 млрд грн, на базе которого, в частности, должен быть запущен соответствующий механизм страхования, сказал Высоцкий.
«Это в том числе должно покрывать страхование потерь товаров», — добавил он.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил механизмы получения компенсаций. Кроме того, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.