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Украина планирует развивать частный флот

Аграрный рынок
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Порты Большой Одессы остаются единственным путем для вывоза большинства украинского агроэкспорта.
Из-за регулярных российских обстрелов инфраструктуры государство ищет альтернативные маршруты и планирует создать условия для покупки судов частным бизнесом.
Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на заявление заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Андрея Кашубы во время конференции LFМ 2026.

Поиск альтернативных маршрутов

По его словам, государство и бизнес регулярно прорабатывают логистические вопросы в рамках аграрного штаба и штаба по обеспечению функционирования морского коридора. Совместная работа сосредоточена на следующих направлениях:
  • поиск временных альтернативных маршрутов;
  • развитие железнодорожных перевозок;
  • решение проблем с транспортировкой по Дунаю.

Покупка судов и позиция государства

На конференции LFM 2026 обсудили возможность совместного приобретения судов государством и бизнесом для работы в Черном море. Этот вопрос уже анализировали вместе с Министерством аграрной политики и продовольствия.
«Мы, как государственный сектор, должны большей частью не оперировать государственным флотом. Мы должны создать надлежащие условия для того, чтобы бизнес мог и покупать новые суда, и работать на линиях», — отметил Кашуба.
По словам чиновника, главным фактором для развития морских перевозок остается безопасность. При этом инфраструктурно Украина готова обеспечивать работу государственного и частного секторов.
По материалам:
Finance.ua
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