Украина планирует развивать частный флот

Порты Большой Одессы остаются единственным путем для вывоза большинства украинского агроэкспорта.
Из-за регулярных российских обстрелов инфраструктуры государство ищет альтернативные маршруты и планирует создать условия для покупки судов частным бизнесом.
Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на заявление заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Андрея Кашубы во время конференции LFМ 2026.
Поиск альтернативных маршрутов
По его словам, государство и бизнес регулярно прорабатывают логистические вопросы в рамках аграрного штаба и штаба по обеспечению функционирования морского коридора. Совместная работа сосредоточена на следующих направлениях:
поиск временных альтернативных маршрутов;
развитие железнодорожных перевозок;
решение проблем с транспортировкой по Дунаю.
Покупка судов и позиция государства
На конференции LFM 2026 обсудили возможность совместного приобретения судов государством и бизнесом для работы в Черном море. Этот вопрос уже анализировали вместе с Министерством аграрной политики и продовольствия.
«Мы, как государственный сектор, должны большей частью не оперировать государственным флотом. Мы должны создать надлежащие условия для того, чтобы бизнес мог и покупать новые суда, и работать на линиях», — отметил Кашуба.
По словам чиновника, главным фактором для развития морских перевозок остается безопасность. При этом инфраструктурно Украина готова обеспечивать работу государственного и частного секторов.