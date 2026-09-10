Украина планирует развивать частный флот Сегодня 09:22 — Аграрный рынок

Порты Большой Одессы остаются единственным путем для вывоза большинства украинского агроэкспорта.

Из-за регулярных российских обстрелов инфраструктуры государство ищет альтернативные маршруты и планирует создать условия для покупки судов частным бизнесом.

Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на заявление заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Андрея Кашубы во время конференции LFМ 2026.

Поиск альтернативных маршрутов

По его словам, государство и бизнес регулярно прорабатывают логистические вопросы в рамках аграрного штаба и штаба по обеспечению функционирования морского коридора. Совместная работа сосредоточена на следующих направлениях:

поиск временных альтернативных маршрутов;

развитие железнодорожных перевозок;

решение проблем с транспортировкой по Дунаю.

Покупка судов и позиция государства

На конференции LFM 2026 обсудили возможность совместного приобретения судов государством и бизнесом для работы в Черном море. Этот вопрос уже анализировали вместе с Министерством аграрной политики и продовольствия.

«Мы, как государственный сектор, должны большей частью не оперировать государственным флотом. Мы должны создать надлежащие условия для того, чтобы бизнес мог и покупать новые суда, и работать на линиях», — отметил Кашуба.